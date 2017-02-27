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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2094209520962097

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:51

  asti написав:Зря вы так. Теперь у Зе-команды появился новый и очень важный орган - Верховная Рада. Без Рады в нашей стране никакие серьёзные изменения невозможны. А вот теперь будем посмотреть//))

Посмотрєлі?! Сподобалось?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:03

При цьому, на сьогодні ситуація з ліквідністю держави залишається сприятливою. Станом на 1 вересня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 61,8 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 72,0 млрд грн.

Зокрема, наявні кошти дозволять вчасно і в повному обсязі профінансувати зобов’язання держави за внутрішнім та зовнішнім боргом в повному обсязі. Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-серпні цього року склали близько 318,8 млрд грн (платежі з погашення державного боргу в цей період становили 262,7 млрд гривень). Міністерство фінансів продовжило знижувати вартість запозичень по всім інструментам на внутрішньому ринку.

В цілому, дефіцит загального фонду державного бюджету за вісім місяців 2019 року становив 2,9 млрд грн. Надходження від приватизації залишились низькими у сумі 369,1 млн грн або 2,2% від річного плану.

https://mof.gov.ua/uk/news/vikliki_dlia ... xdrg0-t9uU

Перевожу на понятный язык. Профинансировали ( проели) всего на 2,9 млрд больше чем получили доход ( собрали налогов и сборов )
Иными словами дефицит общего фонда при доходах 594,1 млрд составил - 0,5%

Никакой катастрофы с бюджетом нет. Доходы идут около 95% от плана, но и расходы тоже примерно идут с таким же темпом.( даже ниже плана )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Всё равно после 20 сентября доллар начнет расти.

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Какого года, когда нового президента начнем выбирать?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:13

Тут пишут что Украина от МВФ может получить $5 млрд на 3 года.
Ключевое требование борьба с коррупцией.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -5-billion
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:28

  zzzzzz написав:
При цьому, на сьогодні ситуація з ліквідністю держави залишається сприятливою. Станом на 1 вересня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 61,8 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 72,0 млрд грн.

Зокрема, наявні кошти дозволять вчасно і в повному обсязі профінансувати зобов’язання держави за внутрішнім та зовнішнім боргом в повному обсязі. Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-серпні цього року склали близько 318,8 млрд грн (платежі з погашення державного боргу в цей період становили 262,7 млрд гривень). Міністерство фінансів продовжило знижувати вартість запозичень по всім інструментам на внутрішньому ринку.

В цілому, дефіцит загального фонду державного бюджету за вісім місяців 2019 року становив 2,9 млрд грн. Надходження від приватизації залишились низькими у сумі 369,1 млн грн або 2,2% від річного плану.

https://mof.gov.ua/uk/news/vikliki_dlia ... xdrg0-t9uU

Перевожу на понятный язык. Профинансировали ( проели) всего на 2,9 млрд больше чем получили доход ( собрали налогов и сборов )
Иными словами дефицит общего фонда при доходах 594,1 млрд составил - 0,5%

Никакой катастрофы с бюджетом нет. Доходы идут около 95% от плана, но и расходы тоже примерно идут с таким же темпом.( даже ниже плана )
А какой смысл тогда в таких больших заимствовиях, чтобы рекордная сумма лежала на казначейскому счету?
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:31

  zzzzzz написав:Тут пишут что Украина от МВФ может получить $5 млрд на 3 года.
Ключевое требование борьба с коррупцией.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -5-billion

так от цікаво, будуть боротися, чи легше очолити, чим побороти?

якщо там можна буде перевкластися під низький %, і дійнсо протидіяти корупції, а не як По команда, то ефект буде подвійний для економіки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:45

DonalьD

Взяли на перед на рыночных условиях что-бы не было как в прошлом году когда занимали в долларах под 9% в сентябре. К тому же в сентябре были крупные внешние выплаты.
Ну и никто не уверен получится ли взять в долг у МВФ.
МВФ сложный кредитор, очень много требует. Но в замен дает дешево.
Живите своим умом!
zzzzzz
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  #<1 ... 2094209520962097
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