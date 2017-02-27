При цьому, на сьогодні ситуація з ліквідністю держави залишається сприятливою. Станом на 1 вересня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 61,8 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 72,0 млрд грн.
Зокрема, наявні кошти дозволять вчасно і в повному обсязі профінансувати зобов’язання держави за внутрішнім та зовнішнім боргом в повному обсязі. Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-серпні цього року склали близько 318,8 млрд грн (платежі з погашення державного боргу в цей період становили 262,7 млрд гривень). Міністерство фінансів продовжило знижувати вартість запозичень по всім інструментам на внутрішньому ринку.
В цілому, дефіцит загального фонду державного бюджету за вісім місяців 2019 року становив 2,9 млрд грн. Надходження від приватизації залишились низькими у сумі 369,1 млн грн або 2,2% від річного плану.
При цьому, на сьогодні ситуація з ліквідністю держави залишається сприятливою. Станом на 1 вересня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 61,8 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 72,0 млрд грн.
Зокрема, наявні кошти дозволять вчасно і в повному обсязі профінансувати зобов’язання держави за внутрішнім та зовнішнім боргом в повному обсязі. Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-серпні цього року склали близько 318,8 млрд грн (платежі з погашення державного боргу в цей період становили 262,7 млрд гривень). Міністерство фінансів продовжило знижувати вартість запозичень по всім інструментам на внутрішньому ринку.
В цілому, дефіцит загального фонду державного бюджету за вісім місяців 2019 року становив 2,9 млрд грн. Надходження від приватизації залишились низькими у сумі 369,1 млн грн або 2,2% від річного плану.
так от цікаво, будуть боротися, чи легше очолити, чим побороти?
якщо там можна буде перевкластися під низький %, і дійнсо протидіяти корупції, а не як По команда, то ефект буде подвійний для економіки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Взяли на перед на рыночных условиях что-бы не было как в прошлом году когда занимали в долларах под 9% в сентябре. К тому же в сентябре были крупные внешние выплаты. Ну и никто не уверен получится ли взять в долг у МВФ. МВФ сложный кредитор, очень много требует. Но в замен дает дешево.