Додано: Нед 15 вер, 2019 10:12

Qwerty написав: Долярчик написав: [quote. [quote.

... а от чесно, крім тих, хто на біржах/бавиться акціями... криптою і т. д.

- от для ПЕРЕСІЧНИХ - який сенс/цікавість читати тут, що: "ой, доляр впав на 11коп..... / ой, вже зріс на 2коп....../ ой, от і закінчився день ще ростом на 3коп..."

- ОТ ЩО З ТОГО ПЕРЕСІЧНИМ???

- ЩО ЗМІНИЛОСЬ ВІД ТИХ КОПІЙОК?



- а гілку за день "списали" на 10-12 сторінок!!!



- СЕНС У ЦІЙ ПИСАНИНІ???!



- і так ЩОДНЯ!!! ... а от чесно, крім тих, хто на біржах/бавиться акціями... криптою і т. д.- от для ПЕРЕСІЧНИХ - який сенс/цікавість читати тут, що: "ой, доляр впав на 11коп..... / ой, вже зріс на 2коп....../ ой, от і закінчився день ще ростом на 3коп..."- ОТ ЩО З ТОГО ПЕРЕСІЧНИМ???- ЩО ЗМІНИЛОСЬ ВІД ТИХ КОПІЙОК?- а гілку за день "списали" на 10-12 сторінок!!!- СЕНС У ЦІЙ ПИСАНИНІ???!- і так ЩОДНЯ!!!

======Особисто мене ці коливання абсолютно не цікавлять... Читав гілку як своєрідну специфічну літературу, більше з гумором, таке собі дзеркало життя і зріз суспільства зі своїми плюсами і мінусами... При ДС це було дійсно цікаво... Нині читаю рідко, по старинці з запізненням на пару тижнів... Гілка вже не та... Нема авантюризму... Нема навіть бажання когось підколювати... Багато, хто кардинально змінив свій імідж і став нецікавим... Більшість можна лише подивившись на автора коментаря вже догадатись про що буде плач Ярославни чи спів солов’я.Зараз форум це як місце на яке збираються старі знайомі в надії почути щось нове... По старій добрій звичці!І ви помітили, що разом з Чаєм пропав і сільський валютчик... Синхронно якось![/quote]======... доброго Вам дня і здоров'я!- і не тільки "сільський валютчик" зник, ну то таке.... - Ви все правильно розписали про розкрутку/підтримку гілки певними персонажами...- а я отут теж заходжу попідколювати/поваляти дурака..... - а більшість(чомусь? ) сприймають це все серйозно!.... одне прикро, що більшість тут НЕ хоче припинення/зупинення війни!.... але не буду це питання піднімати, так як за нього вже відсидів...... в бані.... а от що-до курсу, то "я так і знав", що такий сценарій при Зе може бути!- більше того - може бути так всі 5р.!п. с.......і я, насправді, не такий ярий фанат Зе(хоч люблю так поводитись/приколюватись), як категоричний ворог По!(особливо - порохолизів! )