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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2095209620972098>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 08:51

  asti написав:Зря вы так. Теперь у Зе-команды появился новый и очень важный орган - Верховная Рада. Без Рады в нашей стране никакие серьёзные изменения невозможны. А вот теперь будем посмотреть//))

Посмотрєлі?! Сподобалось?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:03

При цьому, на сьогодні ситуація з ліквідністю держави залишається сприятливою. Станом на 1 вересня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 61,8 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 72,0 млрд грн.

Зокрема, наявні кошти дозволять вчасно і в повному обсязі профінансувати зобов’язання держави за внутрішнім та зовнішнім боргом в повному обсязі. Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-серпні цього року склали близько 318,8 млрд грн (платежі з погашення державного боргу в цей період становили 262,7 млрд гривень). Міністерство фінансів продовжило знижувати вартість запозичень по всім інструментам на внутрішньому ринку.

В цілому, дефіцит загального фонду державного бюджету за вісім місяців 2019 року становив 2,9 млрд грн. Надходження від приватизації залишились низькими у сумі 369,1 млн грн або 2,2% від річного плану.

https://mof.gov.ua/uk/news/vikliki_dlia ... xdrg0-t9uU

Перевожу на понятный язык. Профинансировали ( проели) всего на 2,9 млрд больше чем получили доход ( собрали налогов и сборов )
Иными словами дефицит общего фонда при доходах 594,1 млрд составил - 0,5%

Никакой катастрофы с бюджетом нет. Доходы идут около 95% от плана, но и расходы тоже примерно идут с таким же темпом.( даже ниже плана )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:08

  Оранжевый-хит сезона написав:Всё равно после 20 сентября доллар начнет расти.

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Какого года, когда нового президента начнем выбирать?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:13

Тут пишут что Украина от МВФ может получить $5 млрд на 3 года.
Ключевое требование борьба с коррупцией.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -5-billion
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:28

  zzzzzz написав:
При цьому, на сьогодні ситуація з ліквідністю держави залишається сприятливою. Станом на 1 вересня сума коштів на Єдиному казначейському рахунку становила 61,8 млрд грн, а також додатково на валютних рахунках ДКСУ в гривневому еквіваленті 72,0 млрд грн.

Зокрема, наявні кошти дозволять вчасно і в повному обсязі профінансувати зобов’язання держави за внутрішнім та зовнішнім боргом в повному обсязі. Державні запозичення за загальним фондом державного бюджету у січні-серпні цього року склали близько 318,8 млрд грн (платежі з погашення державного боргу в цей період становили 262,7 млрд гривень). Міністерство фінансів продовжило знижувати вартість запозичень по всім інструментам на внутрішньому ринку.

В цілому, дефіцит загального фонду державного бюджету за вісім місяців 2019 року становив 2,9 млрд грн. Надходження від приватизації залишились низькими у сумі 369,1 млн грн або 2,2% від річного плану.

https://mof.gov.ua/uk/news/vikliki_dlia ... xdrg0-t9uU

Перевожу на понятный язык. Профинансировали ( проели) всего на 2,9 млрд больше чем получили доход ( собрали налогов и сборов )
Иными словами дефицит общего фонда при доходах 594,1 млрд составил - 0,5%

Никакой катастрофы с бюджетом нет. Доходы идут около 95% от плана, но и расходы тоже примерно идут с таким же темпом.( даже ниже плана )
А какой смысл тогда в таких больших заимствовиях, чтобы рекордная сумма лежала на казначейскому счету?
DonalьD
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:31

  zzzzzz написав:Тут пишут что Украина от МВФ может получить $5 млрд на 3 года.
Ключевое требование борьба с коррупцией.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -5-billion

так от цікаво, будуть боротися, чи легше очолити, чим побороти?

якщо там можна буде перевкластися під низький %, і дійнсо протидіяти корупції, а не як По команда, то ефект буде подвійний для економіки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 09:45

DonalьD

Взяли на перед на рыночных условиях что-бы не было как в прошлом году когда занимали в долларах под 9% в сентябре. К тому же в сентябре были крупные внешние выплаты.
Ну и никто не уверен получится ли взять в долг у МВФ.
МВФ сложный кредитор, очень много требует. Но в замен дает дешево.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:12

Україна - понад усе!

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:[quote.

... а от чесно, крім тих, хто на біржах/бавиться акціями... криптою і т. д.
- от для ПЕРЕСІЧНИХ - який сенс/цікавість читати тут, що: "ой, доляр впав на 11коп..... / ой, вже зріс на 2коп....../ ой, от і закінчився день ще ростом на 3коп..."
- ОТ ЩО З ТОГО ПЕРЕСІЧНИМ???
- ЩО ЗМІНИЛОСЬ ВІД ТИХ КОПІЙОК?

- а гілку за день "списали" на 10-12 сторінок!!!

- СЕНС У ЦІЙ ПИСАНИНІ???! :!: :mrgreen:

- і так ЩОДНЯ!!! :shock:

======
Особисто мене ці коливання абсолютно не цікавлять... Читав гілку як своєрідну специфічну літературу, більше з гумором, таке собі дзеркало життя і зріз суспільства зі своїми плюсами і мінусами... При ДС це було дійсно цікаво... Нині читаю рідко, по старинці з запізненням на пару тижнів... Гілка вже не та... Нема авантюризму... Нема навіть бажання когось підколювати... Багато, хто кардинально змінив свій імідж і став нецікавим... Більшість можна лише подивившись на автора коментаря вже догадатись про що буде плач Ярославни чи спів солов’я.
Зараз форум це як місце на яке збираються старі знайомі в надії почути щось нове... По старій добрій звичці!
І ви помітили, що разом з Чаєм пропав і сільський валютчик... Синхронно якось![/quote]
======
... доброго Вам дня і здоров'я!
- і не тільки "сільський валютчик" зник, ну то таке.... - Ви все правильно розписали про розкрутку/підтримку гілки певними персонажами...
- а я отут теж заходжу попідколювати/поваляти дурака..... - а більшість(чомусь? ) сприймають це все серйозно! :)

.... одне прикро, що більшість тут НЕ хоче припинення/зупинення війни!

.... але не буду це питання піднімати, так як за нього вже відсидів...... в бані :)

.... а от що-до курсу, то "я так і знав", що такий сценарій при Зе може бути!
- більше того - може бути так всі 5р.!

п. с.
......і я, насправді, не такий ярий фанат Зе(хоч люблю так поводитись/приколюватись), як категоричний ворог По!(особливо - порохолизів! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:43

... ну що ж: - приколюватись - так приколюватись!))))

.... тут бачу, більшість п#сяє окропом, що треба буде ділитись з державою своїми нахом'яченими, якщо є більше 300тис. грн.
-.... еееехххххх, казав/радив я Зе-команді 300тис!
- але мав на увазі, 300тис. ДОЛЯЧИКІВ! - а вони щось не так зрозуміли.....)))
- нічого, ще поправлять закон)))

.... а так, як у Зе-команді читають цю гілку)), то напишу їм ще раз, але трохи теж зміню початкову суму і %% оподаткування!
- і такссссс:
... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку
- 200тис. - 2%
- 300 - 3%
...і так далі -
...
...1млн. дол. - 10%
...2млн.дол. - 20%
.....і так аж до 80-90% оподаткування!!!

.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку!
- зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!!

ВСЕ ПО-ЧЕСНОМУ!!!

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! ©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку
- 200тис. - 2%
- 300 - 3%
...і так далі -
...
...1млн. дол. - 10%
...2млн.дол. - 20%
.....і так аж до 80-90% оподаткування!!!

.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку!
- зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!!

ВСЕ ПО-ЧЕСНОМУ!!!

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! :mrgreen:

Ви справді такі наївні?
Faceless
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