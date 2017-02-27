Посмотрєлі?! Сподобалось?!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2019 08:51
Додано: Нед 15 вер, 2019 09:03
Перевожу на понятный язык. Профинансировали ( проели) всего на 2,9 млрд больше чем получили доход ( собрали налогов и сборов )
Иными словами дефицит общего фонда при доходах 594,1 млрд составил - 0,5%
Никакой катастрофы с бюджетом нет. Доходы идут около 95% от плана, но и расходы тоже примерно идут с таким же темпом.( даже ниже плана )
Живите своим умом!
Додано: Нед 15 вер, 2019 09:08
Додано: Нед 15 вер, 2019 09:13
Тут пишут что Украина от МВФ может получить $5 млрд на 3 года.
Ключевое требование борьба с коррупцией.
Живите своим умом!
Додано: Нед 15 вер, 2019 09:28
А какой смысл тогда в таких больших заимствовиях, чтобы рекордная сумма лежала на казначейскому счету?
Додано: Нед 15 вер, 2019 09:31
так от цікаво, будуть боротися, чи легше очолити, чим побороти?
якщо там можна буде перевкластися під низький %, і дійнсо протидіяти корупції, а не як По команда, то ефект буде подвійний для економіки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 15 вер, 2019 09:45
DonalьD
Взяли на перед на рыночных условиях что-бы не было как в прошлом году когда занимали в долларах под 9% в сентябре. К тому же в сентябре были крупные внешние выплаты.
Ну и никто не уверен получится ли взять в долг у МВФ.
МВФ сложный кредитор, очень много требует. Но в замен дает дешево.
Живите своим умом!
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:12
Україна - понад усе!
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Особисто мене ці коливання абсолютно не цікавлять... Читав гілку як своєрідну специфічну літературу, більше з гумором, таке собі дзеркало життя і зріз суспільства зі своїми плюсами і мінусами... При ДС це було дійсно цікаво... Нині читаю рідко, по старинці з запізненням на пару тижнів... Гілка вже не та... Нема авантюризму... Нема навіть бажання когось підколювати... Багато, хто кардинально змінив свій імідж і став нецікавим... Більшість можна лише подивившись на автора коментаря вже догадатись про що буде плач Ярославни чи спів солов’я.
Зараз форум це як місце на яке збираються старі знайомі в надії почути щось нове... По старій добрій звичці!
І ви помітили, що разом з Чаєм пропав і сільський валютчик... Синхронно якось![/quote]
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... доброго Вам дня і здоров'я!
- і не тільки "сільський валютчик" зник, ну то таке.... - Ви все правильно розписали про розкрутку/підтримку гілки певними персонажами...
- а я отут теж заходжу попідколювати/поваляти дурака..... - а більшість(чомусь? ) сприймають це все серйозно!
.... одне прикро, що більшість тут НЕ хоче припинення/зупинення війни!
.... але не буду це питання піднімати, так як за нього вже відсидів...... в бані
.... а от що-до курсу, то "я так і знав", що такий сценарій при Зе може бути!
- більше того - може бути так всі 5р.!
п. с.
......і я, насправді, не такий ярий фанат Зе(хоч люблю так поводитись/приколюватись), як категоричний ворог По!(особливо - порохолизів! )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:43
... ну що ж: - приколюватись - так приколюватись!))))
.... тут бачу, більшість п#сяє окропом, що треба буде ділитись з державою своїми нахом'яченими, якщо є більше 300тис. грн.
-.... еееехххххх, казав/радив я Зе-команді 300тис!
- але мав на увазі, 300тис. ДОЛЯЧИКІВ! - а вони щось не так зрозуміли.....)))
- нічого, ще поправлять закон)))
.... а так, як у Зе-команді читають цю гілку)), то напишу їм ще раз, але трохи теж зміню початкову суму і %% оподаткування!
- і такссссс:
... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку
- 200тис. - 2%
- 300 - 3%
...і так далі -
...
...1млн. дол. - 10%
...2млн.дол. - 20%
.....і так аж до 80-90% оподаткування!!!
.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку!
- зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!!
ВСЕ ПО-ЧЕСНОМУ!!!
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! ©®™
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Ви справді такі наївні?
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