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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2095209620972098

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:56

Первый раз за последние 10 лет наблюдаю в своем ОСМД снижение тарифов - тариф на горячую воду снизили на 17 процентов. Непривычно.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:17

  Faceless написав:
Долярчик написав:... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку
- 200тис. - 2%
- 300 - 3%
...і так далі -
...
...1млн. дол. - 10%
...2млн.дол. - 20%
.....і так аж до 80-90% оподаткування!!!

.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку!
- зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!!

ВСЕ ПО-ЧЕСНОМУ!!!

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! :mrgreen:

Ви справді такі наївні?

... ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ - ЧЕСНІ ПОДАТКИ! :D

п. с.
...а,взагалі, ви на заголовки моїх дописів дивитесь, чи ні? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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