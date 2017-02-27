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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:56
Первый раз за последние 10 лет наблюдаю в своем ОСМД снижение тарифов - тариф на горячую воду снизили на 17 процентов. Непривычно.
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Додано: Нед 15 вер, 2019 11:17
Faceless написав: Долярчик написав:
... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку
- 200тис. - 2%
- 300 - 3%
...і так далі -
...
...1млн. дол. - 10%
...2млн.дол. - 20%
.....і так аж до 80-90% оподаткування!!!
.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку!
- зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!! ВСЕ ПО-ЧЕСНОМУ!!!
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!
Ви справді такі наївні?
... ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ - ЧЕСНІ ПОДАТКИ!
п. с.
...а,взагалі, ви на заголовки моїх дописів дивитесь, чи ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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