Додано: Нед 15 вер, 2019 12:40

flyman,

-Долярчик за Зе голосував і за його партію СН - теж голосував!

- СМІЛИВО ЦЕ ЗАЯВЛЯЮ!!!



- а що були кращі варіанти?

- то прошу їх озвучити!



... так що краще отак з Зе - ніж НІЯК з По!©®™



- а скоро закінчить те, що тут більшіть хоче, щоб тривало ще 100500 років! - то Зе буде однозначно, молодець!