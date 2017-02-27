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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2096209720982099>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:56

Первый раз за последние 10 лет наблюдаю в своем ОСМД снижение тарифов - тариф на горячую воду снизили на 17 процентов. Непривычно.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:17

  Faceless написав:
Долярчик написав:... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку
- 200тис. - 2%
- 300 - 3%
...і так далі -
...
...1млн. дол. - 10%
...2млн.дол. - 20%
.....і так аж до 80-90% оподаткування!!!

.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку!
- зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!!

ВСЕ ПО-ЧЕСНОМУ!!!

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! :mrgreen:

Ви справді такі наївні?

... ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ - ЧЕСНІ ПОДАТКИ! :D

п. с.
...а,взагалі, ви на заголовки моїх дописів дивитесь, чи ні? :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:...а,взагалі, ви на заголовки моїх дописів дивитесь, чи ні?

Зображення
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:20

  Долярчик написав:======
... доброго Вам дня і здоров'я!
- і не тільки "сільський валютчик" зник, ну то таке.... - Ви все правильно розписали про розкрутку/підтримку гілки певними персонажами...
- а я отут теж заходжу попідколювати/поваляти дурака..... - а більшість(чомусь? ) сприймають це все серйозно! :)

.... одне прикро, що більшість тут НЕ хоче припинення/зупинення війни!

.... але не буду це питання піднімати, так як за нього вже відсидів...... в бані :)

.... а от що-до курсу, то "я так і знав", що такий сценарій при Зе може бути!
- більше того - може бути так всі 5р.!

п. с.
......і я, насправді, не такий ярий фанат Зе(хоч люблю так поводитись/приколюватись), як категоричний ворог По!(особливо - порохолизів! )

устал от вайни, чи валяєш дурака?

так чьо, уже за Зе нікт не голосував..?
щось дуже швидко злив пішов
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2019 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:21

  Zebra написав:
  Навуходоносор написав:
  Zebra написав:В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.

При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть.


Коммунальное рабство? C вашими-то криптодостижениями думать об этом?.. :shock: :wink:

Почему нельзя отказаться от ЦО? Если нельзя и всем выставляют счета, это тоже самое, что крепостное право - ты должен платить без вариантов.


Сложно отключить ЦО из за особенностей разводок теплосетей в домах, но с прошлого года принято минимум законодательное решение минимум об установлении счетчиков и регуляторов в таких системах - что уже призвано решить проблемму полной зависимости. Естественно это непросто , требует согласия других жильцов - но гораздо проще чем в селе - бегать пилить посадки чтобы обеспечить теплом дом на зиму, не говоря об "индивидуальном" газовом отоплении, которое запросто можно отключить в селе, влетающем в крупную копеечку. Или кормить скот, и даже выращивать собственную картошку - это все крайне трудозатратные мероприятия и гораздо больше походящие на рабство чем городская жизнь. Тенденция однозначна - из сел бегут люди в города в "рабство", т.к. такая "свобода" слишком дорого и тяжело обходится. В целом согласен с предыдущим высказыванием - рабство у каждого в голове.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:40

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!!!

flyman,
-Долярчик за Зе голосував і за його партію СН - теж голосував!
- СМІЛИВО ЦЕ ЗАЯВЛЯЮ!!!

- а що були кращі варіанти?
- то прошу їх озвучити!

... так що краще отак з Зе - ніж НІЯК з По!©®™

- а скоро закінчить те, що тут більшіть хоче, щоб тривало ще 100500 років! - то Зе буде однозначно, молодець!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:46

  Долярчик написав:flyman,
-Долярчик за Зе голосував і за його партію СН - теж голосував!
- СМІЛИВО ЦЕ ЗАЯВЛЯЮ!!!

- а що були кращі варіанти?
- то прошу їх озвучити!

... так що краще отак з Зе - ніж НІЯК з По!©®™

- а скоро закінчить те, що тут більшіть хоче, щоб тривало ще 100500 років! - то Зе буде однозначно, молодець!

наразі зараза ізольована і далі ОРДЛО пролазить з проблемою, а от все йде до того щоб гидота безперешкодно розпоширювалася по всій Україні

дурень ти, війна не припиниться, а прийде то тебе в хату...
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:21

flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:22

... а, взагалі, краще цю тему обговорювати!

  Долярчик написав:.... тут бачу, більшість п#сяє окропом, що треба буде ділитись з державою своїми нахом'яченими, якщо є більше 300тис. грн.
-.... еееехххххх, казав/радив я Зе-команді 300тис!
- але мав на увазі, 300тис. ДОЛЯЧИКІВ! - а вони щось не так зрозуміли.....)))
- нічого, ще поправлять закон)))

.... а так, як у Зе-команді читають цю гілку)), то напишу їм ще раз, але трохи теж зміню початкову суму і %% оподаткування!
- і такссссс:
... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку
- 200тис. - 2%
- 300 - 3%
...і так далі -
...
...1млн. дол. - 10%
...2млн.дол. - 20%
.....і так аж до 80-90% оподаткування!!!

.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку!
- зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!!

ВСЕ ПО-ЧЕСНОМУ!!!

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! ©®™ :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 13:43

  Долярчик написав:flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:

а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?
Vint
 
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