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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:56
Первый раз за последние 10 лет наблюдаю в своем ОСМД снижение тарифов - тариф на горячую воду снизили на 17 процентов. Непривычно.
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:17
... ЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ - ЧЕСНІ ПОДАТКИ!
п. с.
...а,взагалі, ви на заголовки моїх дописів дивитесь, чи ні?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 11:29
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:20
устал от вайни, чи валяєш дурака?
так чьо, уже за Зе нікт не голосував..?
щось дуже швидко злив пішов
Востаннє редагувалось flyman в Нед 15 вер, 2019 12:22, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:21
Сложно отключить ЦО из за особенностей разводок теплосетей в домах, но с прошлого года принято минимум законодательное решение минимум об установлении счетчиков и регуляторов в таких системах - что уже призвано решить проблемму полной зависимости. Естественно это непросто , требует согласия других жильцов - но гораздо проще чем в селе - бегать пилить посадки чтобы обеспечить теплом дом на зиму, не говоря об "индивидуальном" газовом отоплении, которое запросто можно отключить в селе, влетающем в крупную копеечку. Или кормить скот, и даже выращивать собственную картошку - это все крайне трудозатратные мероприятия и гораздо больше походящие на рабство чем городская жизнь. Тенденция однозначна - из сел бегут люди в города в "рабство", т.к. такая "свобода" слишком дорого и тяжело обходится. В целом согласен с предыдущим высказыванием - рабство у каждого в голове.
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:40
ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ!!!
flyman,
-Долярчик за Зе голосував і за його партію СН - теж голосував!
- СМІЛИВО ЦЕ ЗАЯВЛЯЮ!!!
- а що були кращі варіанти?
- то прошу їх озвучити!
... так що краще отак з Зе - ніж НІЯК з По!©®™
- а скоро закінчить те, що тут більшіть хоче, щоб тривало ще 100500 років! - то Зе буде однозначно, молодець!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:46
наразі зараза ізольована і далі ОРДЛО пролазить з проблемою, а от все йде до того щоб гидота безперешкодно розпоширювалася по всій Україні
дурень ти, війна не припиниться, а прийде то тебе в хату...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 15 вер, 2019 13:21
flyman
... сам дурень якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 13:22
... а, взагалі, краще цю тему обговорювати!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 13:43
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