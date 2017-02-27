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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2019 14:10
Vint написав: Долярчик написав:flyman
... сам дурень
якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров!
а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?
Не всем. Только тем, у кого бицепсы крепче. Он смотрит "не одолею, так зачем и в синяках ходить, и жену все равно не отвоюю, отдам да и все. Это ж не меня ****".
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Додано: Нед 15 вер, 2019 14:19
Hotab написав: Vint написав: Долярчик написав:flyman
... сам дурень
якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров!
а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?
Не всем. Только тем, у кого бицепсы крепче. Он смотрит "не одолею, так зачем и в синяках ходить, и жену все равно не отвоюю, отдам да и все. Это ж не меня ****".
Он даже больше похож на его жену со своими предложениями расслабить булки и получать удовольствие)))
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