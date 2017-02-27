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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2096209720982099

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:10

  Vint написав:
  Долярчик написав:flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:

а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?


Не всем. Только тем, у кого бицепсы крепче. Он смотрит "не одолею, так зачем и в синяках ходить, и жену все равно не отвоюю, отдам да и все. Это ж не меня ****".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:19

  Hotab написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:

а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?


Не всем. Только тем, у кого бицепсы крепче. Он смотрит "не одолею, так зачем и в синяках ходить, и жену все равно не отвоюю, отдам да и все. Это ж не меня ****".

Он даже больше похож на его жену со своими предложениями расслабить булки и получать удовольствие)))
Vint
 
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