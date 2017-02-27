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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20972098209921002101>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:10

  Vint написав:
  Долярчик написав:flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:

а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?


Не всем. Только тем, у кого бицепсы крепче. Он смотрит "не одолею, так зачем и в синяках ходить, и жену все равно не отвоюю, отдам да и все. Это ж не меня ****".
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:19

  Hotab написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:

а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?


Не всем. Только тем, у кого бицепсы крепче. Он смотрит "не одолею, так зачем и в синяках ходить, и жену все равно не отвоюю, отдам да и все. Это ж не меня ****".

Он даже больше похож на его жену со своими предложениями расслабить булки и получать удовольствие)))
Vint
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:21

... не буває проблем, яких не можна вирішити! ©®™

  Vint написав:
  Долярчик написав:flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:

а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?

... не хочу відповідати провокаторам, але...
....або даю сусіду по зубам, якщо чуюся в силі! - але ЗРАЗУ, а не терплю 5р!
... або домовляюсь з іншими сусідами і даємо всі разом тому по зубам! - але ЗРАЗУ, а не чекаю 5р.!
... або, якщо перші 2 варіанти не можливі, то пробую (хитро) домовитись, що дам якусь йому табуретку посидіти, чи тараньку до пива :mrgreen: - але взамін на це, він має піти у свою квартиру, а я буду робити у загальному коридорі ще одні надміцні двері з колючим дротом! :lol: :mrgreen:
п. с
... а давай ти і тобі плюсанувші дадуть відповідь на це питання?
- які твої/їхні дії в такій ситуації?
- 5р. дивитись, як твою жінку #ють, але зато вона ціла?-хоча ні! - вже з поламаною ногою(ордло) і, майже,, відірваною рукою(Кримнаш)!!!

- ану, блисніть розумом! - дайте відповідь всі, хто плюсанув!!!
СМІЛИВО!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 15 вер, 2019 14:34, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:29

Даже при горизонтальной разводке отключиться от ЦО нельзя. Уехал допустим человек в Польшу на заработки, или в Киев как наш премьер-министр, а денежку все равно плати по тем тарифам которые устанавливаются монопольно.
Даже со счетчиками тепла, все равно будут сдирать "минимальне питому споживання".
Потому фактически это есть коммунальное рабство. Других видов рабства в стране нет, о чем выше голосил человек с ватой в голове.

  Surfer написав:Сложно отключить ЦО из за особенностей разводок теплосетей в домах, но с прошлого года принято минимум законодательное решение минимум об установлении счетчиков и регуляторов в таких системах - что уже призвано решить проблемму полной зависимости. Естественно это непросто , требует согласия других жильцов - но гораздо проще чем в селе - бегать пилить посадки чтобы обеспечить теплом дом на зиму, не говоря об "индивидуальном" газовом отоплении, которое запросто можно отключить в селе, влетающем в крупную копеечку. Или кормить скот, и даже выращивать собственную картошку - это все крайне трудозатратные мероприятия и гораздо больше походящие на рабство чем городская жизнь. Тенденция однозначна - из сел бегут люди в города в "рабство", т.к. такая "свобода" слишком дорого и тяжело обходится. В целом согласен с предыдущим высказыванием - рабство у каждого в голове.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:32

  Zebra написав:
  Навуходоносор написав:
  Zebra написав:В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.

При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть.


Коммунальное рабство? C вашими-то криптодостижениями думать об этом?.. :shock: :wink:

Почему нельзя отказаться от ЦО? Если нельзя и всем выставляют счета, это тоже самое, что крепостное право - ты должен платить без вариантов.

Хорошим примером есть долг за коммуналку нового премьера, человек не жил в Чернигове, но видимо прописан или имеет долю в собственности жилья, и накопилось долгов на 20+ тысяч грн.

Нельзя из-за соображений безопасности. ЦО во много раз безопаснее индивидуальных котлов. Не хотите раньше времени отправится в мир иной из-за соседей? И никто не хочет. Хотите индивидуалку - милости просим в частный дом, сами отвечаете за все. Потом, есть компромисс - домовые котельные в многоэтажках
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:36

Если нельзя, тогда цены должны устанавливать потребители. Должно быть решение. Решения нет и не чешется правительство. Долги по коммуналке будут нарастать коммом дальше и произойдет коллапс в итоге. Жилой фонд растет, население уменьшается, счета увеличиваются.

Индивидуальное электрическое отопление - безопасный вариант.

  Навуходоносор написав:Нельзя из-за соображений безопасности. ЦО во много раз безопаснее индивидуальных котлов. Не хотите раньше времени отправится в мир иной из-за соседей? И никто не хочет. Хотите индивидуалку - милости просим в частный дом, сами отвечаете за все. Потом, есть компромисс - домовые котельные в многоэтажках
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 15 вер, 2019 14:37, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:36

Є кращі варіанти - то озвучуємо! СМІЛИВО!!!

  Долярчик написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:

а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?

... не хочу відповідати провокаторам, але...
....або даю сусіду по зубам, якщо чуюся в силі! - але ЗРАЗУ, а не терплю 5р!
... або домовляюсь з іншими сусідами і даємо всі разом тому по зубам! - але ЗРАЗУ, а не чекаю 5р.!
... або, якщо перші 2 варіанти не можливі, то пробую (хитро) домовитись, що дам якусь йому табуретку посидіти, чи тараньку до пива :mrgreen: - але взамін на це, він має піти у свою квартиру, а я буду робити у загальному коридорі ще одні надміцні двері з колючим дротом! :lol: :mrgreen:
п. с
... а давай ти і тобі плюсанувші дадуть відповідь на це питання?
- які твої/їхні дії в такій ситуації?
- 5р. дивитись, як твою жінку #ють, але зато вона ціла?-хоча ні! - вже з поламаною ногою(ордло) і, майже,, відірваною рукою(Кримнаш)!!!

- ану, блисніть розумом! - дайте відповідь всі, хто плюсанув!!!
СМІЛИВО!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:37

  Долярчик написав:
  Vint написав:
  Долярчик написав:flyman
... сам дурень :lol: якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров! :shock:

а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?

... не хочу відповідати провокаторам, але...
....або даю сусіду по зубам, якщо чуюся в силі! - але ЗРАЗУ, а не терплю 5р!
... або домовляюсь з іншими сусідами і даємо всі разом тому по зубам! - але ЗРАЗУ, а не чекаю 5р.!
Так україна все зробила так як ти й пишеш
1 Зразу ,зрозумівши що сама не впорається-звернулась до сусідів..
Сусіди відморозились
2 Тоді Україна звернулась до міжнародних органів типу ООН-ООН висловило глибоке занепокоєння
3 Тоді Україна , домовилась з своїми ж мешканцями про те , що почергово кожен з них чергує на вході і періодично навіть демонструє сусіду зброю..
Навіть після такого рішення-натовп сусідів,втрачає свої життя-але частенько нагло лізе..

Твоя яка пропозиція?
Забрати солдат з лінії фронту?
То може вже доцільніше для тебе (вже писав)
Продати своє житло у Львові і поїхати купити в ОРДЛО за виручену сумму - три.
Ти ж вважаєш ,що з тими виродками жити можна
Я вважаю що ні.
То якого .ера ти запрошуєш їх сюди замість того щоб їхати туди?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:44

  budivelnik написав:
Ти ж вважаєш ,що з тими виродками жити можна
Я вважаю що ні.
То якого .ера ти запрошуєш їх сюди замість того щоб їхати туди?

Вы против Меркель, Макрона и Минских договоренностей? Так не вопрос - чемодан-вокзал - Варшава.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 14:48

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:ану, блисніть розумом! - дайте відповідь всі, хто плюсанув!!!
СМІЛИВО!!!
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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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