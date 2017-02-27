Долярчик написав:flyman ... сам дурень якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров!
а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?
... не хочу відповідати провокаторам, але... ....або даю сусіду по зубам, якщо чуюся в силі! - але ЗРАЗУ, а не терплю 5р! ... або домовляюсь з іншими сусідами і даємо всі разом тому по зубам! - але ЗРАЗУ, а не чекаю 5р.! ... або, якщо перші 2 варіанти не можливі, то пробую (хитро) домовитись, що дам якусь йому табуретку посидіти, чи тараньку до пива - але взамін на це, він має піти у свою квартиру, а я буду робити у загальному коридорі ще одні надміцні двері з колючим дротом! п. с ... а давай ти і тобі плюсанувші дадуть відповідь на це питання? - які твої/їхні дії в такій ситуації? - 5р. дивитись, як твою жінку #ють, але зато вона ціла?-хоча ні! - вже з поламаною ногою(ордло) і, майже,, відірваною рукою(Кримнаш)!!!
- ану, блисніть розумом! - дайте відповідь всі, хто плюсанув!!! СМІЛИВО!!!
Востаннє редагувалось Долярчик в Нед 15 вер, 2019 14:34, всього редагувалось 2 разів.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Даже при горизонтальной разводке отключиться от ЦО нельзя. Уехал допустим человек в Польшу на заработки, или в Киев как наш премьер-министр, а денежку все равно плати по тем тарифам которые устанавливаются монопольно. Даже со счетчиками тепла, все равно будут сдирать "минимальне питому споживання". Потому фактически это есть коммунальное рабство. Других видов рабства в стране нет, о чем выше голосил человек с ватой в голове.
Surfer написав:Сложно отключить ЦО из за особенностей разводок теплосетей в домах, но с прошлого года принято минимум законодательное решение минимум об установлении счетчиков и регуляторов в таких системах - что уже призвано решить проблемму полной зависимости. Естественно это непросто , требует согласия других жильцов - но гораздо проще чем в селе - бегать пилить посадки чтобы обеспечить теплом дом на зиму, не говоря об "индивидуальном" газовом отоплении, которое запросто можно отключить в селе, влетающем в крупную копеечку. Или кормить скот, и даже выращивать собственную картошку - это все крайне трудозатратные мероприятия и гораздо больше походящие на рабство чем городская жизнь. Тенденция однозначна - из сел бегут люди в города в "рабство", т.к. такая "свобода" слишком дорого и тяжело обходится. В целом согласен с предыдущим высказыванием - рабство у каждого в голове.
Zebra написав:В стране существует только коммунальное рабство, все остальное это ваша вата в голове.
При желании любой может купить дачу (благо сейчас цены халява), жить там, топить дровами, выращивать помидорки, картошечку, питаться с огорода и никому рабом не быть.
Коммунальное рабство? C вашими-то криптодостижениями думать об этом?..
Почему нельзя отказаться от ЦО? Если нельзя и всем выставляют счета, это тоже самое, что крепостное право - ты должен платить без вариантов.
Хорошим примером есть долг за коммуналку нового премьера, человек не жил в Чернигове, но видимо прописан или имеет долю в собственности жилья, и накопилось долгов на 20+ тысяч грн.
Нельзя из-за соображений безопасности. ЦО во много раз безопаснее индивидуальных котлов. Не хотите раньше времени отправится в мир иной из-за соседей? И никто не хочет. Хотите индивидуалку - милости просим в частный дом, сами отвечаете за все. Потом, есть компромисс - домовые котельные в многоэтажках
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе. Томаса Санкару - в каждую страну
Если нельзя, тогда цены должны устанавливать потребители. Должно быть решение. Решения нет и не чешется правительство. Долги по коммуналке будут нарастать коммом дальше и произойдет коллапс в итоге. Жилой фонд растет, население уменьшается, счета увеличиваются.
Навуходоносор написав:Нельзя из-за соображений безопасности. ЦО во много раз безопаснее индивидуальных котлов. Не хотите раньше времени отправится в мир иной из-за соседей? И никто не хочет. Хотите индивидуалку - милости просим в частный дом, сами отвечаете за все. Потом, есть компромисс - домовые котельные в многоэтажках
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 15 вер, 2019 14:37, всього редагувалось 2 разів.
Долярчик написав:flyman ... сам дурень якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров!
а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?
... не хочу відповідати провокаторам, але... ....або даю сусіду по зубам, якщо чуюся в силі! - але ЗРАЗУ, а не терплю 5р! ... або домовляюсь з іншими сусідами і даємо всі разом тому по зубам! - але ЗРАЗУ, а не чекаю 5р.! ... або, якщо перші 2 варіанти не можливі, то пробую (хитро) домовитись, що дам якусь йому табуретку посидіти, чи тараньку до пива - але взамін на це, він має піти у свою квартиру, а я буду робити у загальному коридорі ще одні надміцні двері з колючим дротом! п. с ... а давай ти і тобі плюсанувші дадуть відповідь на це питання? - які твої/їхні дії в такій ситуації? - 5р. дивитись, як твою жінку #ють, але зато вона ціла?-хоча ні! - вже з поламаною ногою(ордло) і, майже,, відірваною рукою(Кримнаш)!!!
- ану, блисніть розумом! - дайте відповідь всі, хто плюсанув!!! СМІЛИВО!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:flyman ... сам дурень якщо хочеш, щоб і далі проливалась кров!
а ты видимо даешь соседу свою жену чтобы он тебя не трогал?
... не хочу відповідати провокаторам, але... ....або даю сусіду по зубам, якщо чуюся в силі! - але ЗРАЗУ, а не терплю 5р! ... або домовляюсь з іншими сусідами і даємо всі разом тому по зубам! - але ЗРАЗУ, а не чекаю 5р.!
Так україна все зробила так як ти й пишеш 1 Зразу ,зрозумівши що сама не впорається-звернулась до сусідів.. Сусіди відморозились 2 Тоді Україна звернулась до міжнародних органів типу ООН-ООН висловило глибоке занепокоєння 3 Тоді Україна , домовилась з своїми ж мешканцями про те , що почергово кожен з них чергує на вході і періодично навіть демонструє сусіду зброю.. Навіть після такого рішення-натовп сусідів,втрачає свої життя-але частенько нагло лізе..
Твоя яка пропозиція? Забрати солдат з лінії фронту? То може вже доцільніше для тебе (вже писав) Продати своє житло у Львові і поїхати купити в ОРДЛО за виручену сумму - три. Ти ж вважаєш ,що з тими виродками жити можна Я вважаю що ні. То якого .ера ти запрошуєш їх сюди замість того щоб їхати туди?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69