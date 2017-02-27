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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2019 14:48
Для долярчика - війну не можна зупинити. Її або виграють, або програють. З відповідними наслідками. Ти агітуєш за капітуляцію. Для виживання країни і нації, таких як ти ... - бо від тебе більше шкоди ніж від ворога. Без жодної поваги.
Востаннє редагувалось ryabchenko2 в Нед 15 вер, 2019 15:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 15 вер, 2019 14:52
Я двома руками за Меркель-Макрона-Штанмайєра і долярчика..
Вони вважають що в ОРДЛО не бандити а нормальні люди.. То що заважає тим хто підтримує цю думку-поїхати туди
А хто вважає що ця думка не вірна-захищати себе,свої сімї і свою територію на якій відсутні ці московські прихлєбатєлі.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 15 вер, 2019 14:58
Кстати да. Ну тут якобы вам соседи стены обогревают. Хотя знакомый с горизонтальной разводкой и индивидуальным теплосчетчиком вроде крантик прикрыл и по нему и платит.. практически ничего за ЦО. Называл какие-то смешные цифры суммарно. Если не забуду, уточню.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:01
Кабмин представил в Раду новый бюджет.
Минимальная зарплата повышается на 500 грн - до 4723 грн.
Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл.
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:02
Как правило двумя руками за "надо просто перестать стрелять, и война сразу закончится" именно те, кто эту войну и в глаза не видел! В лучшем случае по телевизору из новостей. Поэтому им по фиг - отдать уже оккупированный кусок Донбасса или заодно и Мариуполь с Днепром или Харьковом. Это же где-то там, очень далеко от них. Зато можно будет снова торгашить с Россией и бабло зарабатывать. Убито 13000 украинцев и 1.5 миллиона переселенцев? Да и хрен с ними! Это же не их родственники и знакомые пострадали. Вот таких "замирителей" надо просто хотя бы на пару недель в окопы ОРДЛО садить, чтобы мозги немного вправить. У них сейчас там один тезис - "это не наша война".
Ну всё верно. Писал про эту цифру, когда обсуждали ОВГЗ. Доходность гривневых в среднем была 18%, валютных 6% - для уравнивания надо 12% срезать курсом. И выходит средний курс на 2020 год 25+12%=28. Так что скоро запускаем ракету.
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:08
Боронь Боже - в окопи...
Безкоштовну туристичну поїздку на пару місяців в ОРДЛО...
Думаю дурні і тупі через 20 днів зрозуміють
А розумні-замовчать ще перед поїздкою.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:10
budivelnik
... твій варіант?
- йти в наступ, чи нехай ще кожного дня помирають наші солдати не відомо скільки ще років?
- ну, який бачиш КОНКРЕТНИЙ вихід?
... а то тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему - мовчать, як риби!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:12
... і я це повторюю!
- ЯКЩО У НАС ТАК ЗЕ РОБИТЬ ЗЛЕ, ТО ВАЛІЗИ В РУКИ І НА КОЛИМУ, ЧИ В ГЕЙРОПУ!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:19
Вариант уже давно придумали и претворяют в жизнь: санкции, санкции, и еще раз санкции. Как начнут россияне дохнуть с голоду, так сами своему Вовке шею скрутят! И всей его братве заодно. Ну и миротворцы на Донбасс... Миссия уже утверждена и в процессе. Ну и укреплять собственную армию! А не сокращать её финансирование на 8% в 2020 году, как решили в "Зе-команде". Заодно и заказы на оборонку режут. Голой задницей страну защищать будем, как в 2014? Или там уже решили сливать Украину побыстрее, пока Россия еще не загнулась? С моряками вон как спешили, чтобы не дай бог Россия не пострадала от новых санкций! Ведь если бы обмен сделали на 1 день позже, то российским кораблям закрыли бы вход в иностранные порты по всему миру. Выходит "команда Зе" под благовидным предлогом возврата наших заложников просто спасла Россию и Путина от жестких санкций. Видать совсем плохи дела в Рассиянии, раз наш Вова так торопится заключить мир на условиях российского Вована.
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:22
С отоплением это действительно решаемая проблемма. А вот индивидуальное электрическое отопление - далеко не факт что это будет во первых намного дешевле а во вторых не факт что электросети особенно в старом жилом фонде выдержат нагрузки, если все массово начнут переходить на электроотопление. Особенно в пики летней жары уже это чувствуется когда врубают кондиционеры которые ложат домовую энергосеть. Старая проводка кстати тоже может совсем небезопасно гореть.
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