Додано: Нед 15 вер, 2019 15:02

budivelnik написав: Я двома руками за Меркель-Макрона-Штанмайєра і долярчика..

Вони вважають що в ОРДЛО не бандити а нормальні люди.. То що заважає тим хто підтримує цю думку-поїхати туди

А хто вважає що ця думка не вірна-захищати себе,свої сімї і свою територію на якій відсутні ці московські прихлєбатєлі. Я двома руками за Меркель-Макрона-Штанмайєра і долярчика..Вони вважають що в ОРДЛО не бандити а нормальні люди.. То що заважає тим хто підтримує цю думку-поїхати тудиА хто вважає що ця думка не вірна-захищати себе,свої сімї і свою територію на якій відсутні ці московські прихлєбатєлі.

freeze написав: Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл. Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл.

Как правило двумя руками за "надо просто перестать стрелять, и война сразу закончится" именно те, кто эту войну и в глаза не видел! В лучшем случае по телевизору из новостей. Поэтому им по фиг - отдать уже оккупированный кусок Донбасса или заодно и Мариуполь с Днепром или Харьковом. Это же где-то там, очень далеко от них. Зато можно будет снова торгашить с Россией и бабло зарабатывать. Убито 13000 украинцев и 1.5 миллиона переселенцев? Да и хрен с ними! Это же не их родственники и знакомые пострадали. Вот таких "замирителей" надо просто хотя бы на пару недель в окопы ОРДЛО садить, чтобы мозги немного вправить. У них сейчас там один тезис - "это не наша война".Ну всё верно. Писал про эту цифру, когда обсуждали ОВГЗ. Доходность гривневых в среднем была 18%, валютных 6% - для уравнивания надо 12% срезать курсом. И выходит средний курс на 2020 год 25+12%=28. Так что скоро запускаем ракету.