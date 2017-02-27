|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:25
- то ще раз для порохориб:
... тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему??? - мовчать, як риби!!!
- ну, то як перемогти в цій війні???
- дайте конкретні варіанти?!
- а ні, то закрийте свої порохососливі ротяки і чекайте, поки війну розрулить Зе!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6885
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:25
Долярчик написав:budivelnik
... твій варіант?
- йти в наступ, чи нехай ще кожного дня помирають наші солдати не відомо скільки ще років?
- ну, який бачиш КОНКРЕТНИЙ вихід?
... а то тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему - мовчать, як риби!!!
Є три варіантиНаступати=10000-20000 смертей
на протязі 2 місяців+мінімум 50-500 млрд грн на відновлення ОРДЛО , Крим все одно залишається у росії ,бо в України відсутні можливості визволення Криму військовим шляхомТримати у сьогоднішньому вигляді=300 смертей
в рік + можливість отримати контрибуцію від росії в 50-500 млрдЗдатись= мінус 10 млн населення
на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді.
Востаннє редагувалось budivelnik
в Нед 15 вер, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21369
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:28
yuri_m написав:
санкции, санкции, и еще раз санкции. Как начнут россияне дохнуть с голоду, так
... поки жирний похудає, то худий здохне!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6885
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:32
Долярчик
Добровольно РФ не заберет из ОРДЛО своих агентов. А их там уже через край - в том числе среди условно мирного населения.
Поэтому ре-интеграция возможна не ранее, чем будут проведены всеобъемлющие анти-террористические операции, и регион будет освобожден от вражеских диверсантов. Но такой сценарий в свою очередь РФ тоже не допустит.
Поэтому консервация конфликта - оптимальное решение. По крайней мере до смены руководства РФ, которая, наверняка, ослабит ее.
Тем не менее, есть вещи, которые нам самим нужно менять:
- во-первых, государство должно делать больше для обеспечения социальной защиты семей тех, кто рискует жизнью на линии огня - эти люди должны быть уверены, что если придется пожертвовать собой (а жертвы, увы, неизбежны), их родные не будут нуждаться;
- во-вторых, нужно бороться за умы людей на оккупированных территориях, чтобы при благоприятном стечении обстоятельств (ослаблении РФ) нам было на кого там опираться. 5 лет государство игнорировало этот фактор, считая всех их поголовно предателями. Это ошибка...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 3452
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 783 раз.
- Подякували: 1867 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:33
Долярчик написав:
чекайте, поки війну розрулить Зе
1 Зеленський не розрулить
2 Є варіанти що Європа пішла іншим шляхом
а - заборонили росії доступ до ОПАЛ-чим зменшили її транзитні можливості до 120 млрд м3 , в той час коли росія за звичай експортувала 200 млрд м3
б - щоб утримати обєм експорту-росія змушена домовлятись з Україною ,або втрачати 16 млрд доларів щорічно+частку ринку в Європі
3 Ясно ,що цей варіант ризиковий і для Європи,а тому ЄС+США могли виставити якісь зустрічні умови для України
4 Ясно ,що Нафтогаз .який запомпував у сховища 20 млрд м3 чим дозволив Україні рік жити без російського ( і взагалі будь-якого імпортного )газу - зробив Україну сильнішою в цих перемовинах.
5 Тепер дивимось і чекаємо як себе проявить сьогоднішній керівник( попередники зробили для нього все,щоб в нього був вибір варіантів поведінки)
Якщо зробить мир на московських умовах+просре транзит - то долярчик буде щасливий... але бідний, бо його львівська нерухомість впаде в ціні в рази
Якщо ж зеленський здасть не 100, а хоча б 30% -долярчики будуть радіти бо
а - їхній все порішав
б - їм гірше не стало.
А те що це не їхнього заслуга-дурникам бажано й не розуміти.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 21369
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 147 раз.
- Подякували: 2133 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:37
budivelnik написав: Долярчик написав:budivelnik
... твій варіант?
- йти в наступ, чи нехай ще кожного дня помирають наші солдати не відомо скільки ще років?
- ну, який бачиш КОНКРЕТНИЙ вихід?
... а то тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему - мовчать, як риби!!!
Є три варіанти
Наступати=10000-20000 смертей на протязі 2 місяців+мінімум 50-500 млрд грн на відновлення ОРДЛО , Крим все одно залишається у росії ,бо в України відсутні можливості визволення Криму військовим шляхом
Тримати у сьогоднішньому вигляді=300 смертей в рік + можливість отримати контрибуцію від росії в 50-500 млрд
Здатись= мінус 10 млн населення на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді.
... ніхто здаватись не каже, а каже про "мирний розхід по своїх кутках"!
... а, взагалі, твій останній варіант нагадує, як перед виборами кричали, що як виберемо Зе, то курс ЗРАЗУ ж ракетою "ту зе мун!" - а ракета, чомусь, навпаки, почала землю рити!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6885
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 471 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 15 вер, 2019 15:45
budivelnik написав:
Здатись= мінус 10 млн населення на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді.
Слишком оптимистично написали. В случае сдачи эти 10 миллионов выедут из Украины на Запад в первые же полгода. Причем все - и простые граждане, и бизнес. Перед глазами у всех стоит то, что орки сделали в Донбассе. А в случае замирения весь этот процесс покатится по стране. Еще 10-15 миллионов уедут в следующий год, когда вкусят всю прелесть новых порядков а-ля Россия+ОРДЛО. Останутся только те, кому пофиг на всё, и пенсионеры. А вместо уехавших сюда переселятся россияне, как это было сделано уже в Крыму.
zРадио написав:
Поэтому консервация конфликта - оптимальное решение. По крайней мере до смены руководства РФ, которая, наверняка, ослабит ее.
Это будет ПМР и Чечня в одном флаконе. Готовы кормить и вообще содержать этот регион в ущерб себе и своим родным? Я лично нет! Сейчас это делает Россия, но усиленно хочет переложить это бремя на Украину. На хрена оно нам надо? Мы не настолько богаты, чтобы отлистывать миллиарды долларов в год на содержание этого бандостана. Да еще и пустить их представителей в ВР и вообще в украинскую власть.
-
yuri_m
-
-
- Повідомлень: 534
- З нами з: 25.11.08
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 236 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15714
|1877328
|
|
|6699
|1453791
|
П'ят 13 вер, 2019 09:58
ЛОБ
|
|199
|17343
|
|