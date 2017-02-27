Додано: Нед 15 вер, 2019 15:25

- то ще раз для порохориб:

... тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему??? - мовчать, як риби!!!



- ну, то як перемогти в цій війні???

- дайте конкретні варіанти?!



- а ні, то закрийте свої порохососливі ротяки і чекайте, поки війну розрулить Зе!