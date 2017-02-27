Додано: Нед 15 вер, 2019 15:45

budivelnik написав: Здатись= мінус 10 млн населення на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді. Здатись= мінус 10 млн населення на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді.

zРадио написав: Поэтому консервация конфликта - оптимальное решение. По крайней мере до смены руководства РФ, которая, наверняка, ослабит ее. Поэтому консервация конфликта - оптимальное решение. По крайней мере до смены руководства РФ, которая, наверняка, ослабит ее.

Долярчик написав: ... ніхто здаватись не каже, а каже про "мирний розхід по своїх кутках"! ... ніхто здаватись не каже, а каже про "мирний розхід по своїх кутках"!

Слишком оптимистично написали. В случае сдачи эти 10 миллионов выедут из Украины на Запад в первые же полгода. Причем все - и простые граждане, и бизнес. Перед глазами у всех стоит то, что орки сделали в Донбассе. А в случае замирения весь этот процесс покатится по стране. Еще 10-15 миллионов уедут в следующий год, когда вкусят всю прелесть новых порядков а-ля Россия+ОРДЛО. Останутся только те, кому пофиг на всё, и пенсионеры. А вместо уехавших сюда переселятся россияне, как это было сделано уже в Крыму.Это будет ПМР и Чечня в одном флаконе. Готовы кормить и вообще содержать этот регион в ущерб себе и своим родным? Я лично нет! Сейчас это делает Россия, но усиленно хочет переложить это бремя на Украину. На хрена оно нам надо? Мы не настолько богаты, чтобы отлистывать миллиарды долларов в год на содержание этого бандостана. Да еще и пустить их представителей в ВР и вообще в украинскую власть.Это как? По принципу "сначала съедим твой бутерброд, а потом каждый свой"? Крым нам не вернули и не собираются. А вот разваленный в труху Донбасс - пожалуйста, забирайте. Но с мутными условиями. Среди которых никаких компенсаций от России. Чтобы наша экономика и народ сами надрывались, восстанавливая его. А там суммы стартуют от 50 миллиардов долларов и выше! Это минимум 10 лет мы и наши дети будем сосать большой и толстый вместо нормальной жизни. Тебе-то конечно на это насрать в своем Львове, у тебя гешефт с поляками. Думаешь тебя не коснется? Ага, жди! Уже вон налоги повышать собрались в бюджете-2020, и гайки закручивать. И всё пойдет на содержание ОРДЛО! Жизнь дураков ничему не учит...