- то ще раз для порохориб: ... тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему??? - мовчать, як риби!!!
- ну, то як перемогти в цій війні??? - дайте конкретні варіанти?!
- а ні, то закрийте свої порохососливі ротяки і чекайте, поки війну розрулить Зе!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:budivelnik ... твій варіант? - йти в наступ, чи нехай ще кожного дня помирають наші солдати не відомо скільки ще років? - ну, який бачиш КОНКРЕТНИЙ вихід? ... а то тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему - мовчать, як риби!!!
Є три варіанти Наступати=10000-20000 смертей на протязі 2 місяців+мінімум 50-500 млрд грн на відновлення ОРДЛО , Крим все одно залишається у росії ,бо в України відсутні можливості визволення Криму військовим шляхом Тримати у сьогоднішньому вигляді=300 смертей в рік + можливість отримати контрибуцію від росії в 50-500 млрд Здатись= мінус 10 млн населення на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді.
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 15 вер, 2019 15:35, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
yuri_m написав:санкции, санкции, и еще раз санкции. Как начнут россияне дохнуть с голоду, так
... поки жирний похудає, то худий здохне!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Добровольно РФ не заберет из ОРДЛО своих агентов. А их там уже через край - в том числе среди условно мирного населения.
Поэтому ре-интеграция возможна не ранее, чем будут проведены всеобъемлющие анти-террористические операции, и регион будет освобожден от вражеских диверсантов. Но такой сценарий в свою очередь РФ тоже не допустит.
Поэтому консервация конфликта - оптимальное решение. По крайней мере до смены руководства РФ, которая, наверняка, ослабит ее.
Тем не менее, есть вещи, которые нам самим нужно менять: - во-первых, государство должно делать больше для обеспечения социальной защиты семей тех, кто рискует жизнью на линии огня - эти люди должны быть уверены, что если придется пожертвовать собой (а жертвы, увы, неизбежны), их родные не будут нуждаться; - во-вторых, нужно бороться за умы людей на оккупированных территориях, чтобы при благоприятном стечении обстоятельств (ослаблении РФ) нам было на кого там опираться. 5 лет государство игнорировало этот фактор, считая всех их поголовно предателями. Это ошибка...
1 Зеленський не розрулить 2 Є варіанти що Європа пішла іншим шляхом а - заборонили росії доступ до ОПАЛ-чим зменшили її транзитні можливості до 120 млрд м3 , в той час коли росія за звичай експортувала 200 млрд м3 б - щоб утримати обєм експорту-росія змушена домовлятись з Україною ,або втрачати 16 млрд доларів щорічно+частку ринку в Європі 3 Ясно ,що цей варіант ризиковий і для Європи,а тому ЄС+США могли виставити якісь зустрічні умови для України 4 Ясно ,що Нафтогаз .який запомпував у сховища 20 млрд м3 чим дозволив Україні рік жити без російського ( і взагалі будь-якого імпортного )газу - зробив Україну сильнішою в цих перемовинах. 5 Тепер дивимось і чекаємо як себе проявить сьогоднішній керівник( попередники зробили для нього все,щоб в нього був вибір варіантів поведінки) Якщо зробить мир на московських умовах+просре транзит - то долярчик буде щасливий... але бідний, бо його львівська нерухомість впаде в ціні в рази Якщо ж зеленський здасть не 100, а хоча б 30% -долярчики будуть радіти бо а - їхній все порішав б - їм гірше не стало.
А те що це не їхнього заслуга-дурникам бажано й не розуміти.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Долярчик написав:budivelnik ... твій варіант? - йти в наступ, чи нехай ще кожного дня помирають наші солдати не відомо скільки ще років? - ну, який бачиш КОНКРЕТНИЙ вихід? ... а то тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему - мовчать, як риби!!!
Є три варіанти Наступати=10000-20000 смертей на протязі 2 місяців+мінімум 50-500 млрд грн на відновлення ОРДЛО , Крим все одно залишається у росії ,бо в України відсутні можливості визволення Криму військовим шляхом Тримати у сьогоднішньому вигляді=300 смертей в рік + можливість отримати контрибуцію від росії в 50-500 млрд Здатись= мінус 10 млн населення на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді.
... ніхто здаватись не каже, а каже про "мирний розхід по своїх кутках"!
... а, взагалі, твій останній варіант нагадує, як перед виборами кричали, що як виберемо Зе, то курс ЗРАЗУ ж ракетою "ту зе мун!" - а ракета, чомусь, навпаки, почала землю рити!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
budivelnik написав:Здатись= мінус 10 млн населення на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді.
Слишком оптимистично написали. В случае сдачи эти 10 миллионов выедут из Украины на Запад в первые же полгода. Причем все - и простые граждане, и бизнес. Перед глазами у всех стоит то, что орки сделали в Донбассе. А в случае замирения весь этот процесс покатится по стране. Еще 10-15 миллионов уедут в следующий год, когда вкусят всю прелесть новых порядков а-ля Россия+ОРДЛО. Останутся только те, кому пофиг на всё, и пенсионеры. А вместо уехавших сюда переселятся россияне, как это было сделано уже в Крыму.
zРадио написав:Поэтому консервация конфликта - оптимальное решение. По крайней мере до смены руководства РФ, которая, наверняка, ослабит ее.
Это будет ПМР и Чечня в одном флаконе. Готовы кормить и вообще содержать этот регион в ущерб себе и своим родным? Я лично нет! Сейчас это делает Россия, но усиленно хочет переложить это бремя на Украину. На хрена оно нам надо? Мы не настолько богаты, чтобы отлистывать миллиарды долларов в год на содержание этого бандостана. Да еще и пустить их представителей в ВР и вообще в украинскую власть.
Долярчик написав:... ніхто здаватись не каже, а каже про "мирний розхід по своїх кутках"!
Это как? По принципу "сначала съедим твой бутерброд, а потом каждый свой"? Крым нам не вернули и не собираются. А вот разваленный в труху Донбасс - пожалуйста, забирайте. Но с мутными условиями. Среди которых никаких компенсаций от России. Чтобы наша экономика и народ сами надрывались, восстанавливая его. А там суммы стартуют от 50 миллиардов долларов и выше! Это минимум 10 лет мы и наши дети будем сосать большой и толстый вместо нормальной жизни. Тебе-то конечно на это насрать в своем Львове, у тебя гешефт с поляками. Думаешь тебя не коснется? Ага, жди! Уже вон налоги повышать собрались в бюджете-2020, и гайки закручивать. И всё пойдет на содержание ОРДЛО! Жизнь дураков ничему не учит...
Востаннє редагувалось yuri_m в Нед 15 вер, 2019 15:56, всього редагувалось 1 раз.
Индивидуалька позволяет не пользоваться услугой вовсе. Уехал в Польшу - не пользуешься, рабства нет. Уехал в Киев, стал Премьер-министром, не пользуешься - рабства нет. Гончарук жил уже давно в Киеве, а ему черниговские суды насчитали 20к гривен за коммуналку. По факту он и еще несколько миллионов граждан-гастарбайтеров коммунальные рабы, на них навешивают долги и будут продолжать навешивать.
Surfer написав:С отоплением это действительно решаемая проблемма. А вот индивидуальное электрическое отопление - далеко не факт что это будет во первых намного дешевле а во вторых не факт что электросети особенно в старом жилом фонде выдержат нагрузки, если все массово начнут переходить на электроотопление. Особенно в пики летней жары уже это чувствуется когда врубают кондиционеры которые ложат домовую энергосеть. Старая проводка кстати тоже может совсем небезопасно гореть.
yuri_m написав:Это будет ПМР и Чечня в одном флаконе. Готовы кормить и вообще содержать этот регион в ущерб себе и своим родным? Я лично нет! Сейчас это делает Россия, но усиленно хочет переложить это бремя на Украину. На хрена оно нам надо? Мы не настолько богаты, чтобы отлистывать миллиарды долларов в год на содержание этого бандостана. Да еще и пустить их представителей в ВР и вообще в украинскую власть.
Под консервацией я понимал продолжение текущей политики с добавлением 2-х "доработок", описанных в цитируемом комментарии ниже. Текущая политика не предполагает полноценного содержания региона. И сам я так же, как вы, не поддерживаю передачи бремени Украине. Разве что мы получим полноценный контроль плюс многомиллиардные пожертвования международных доноров на восстановление, что кажется мне совершенно фантазийным - РФ не отдаст контроль, а Запад не даст денег...
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 15 вер, 2019 16:06, всього редагувалось 1 раз.
В Украине курс доллара к концу сентября может опуститься до рекордной за три года отметки. Аналитики прогнозируют: при лучшем сценарии доллар в ближайшую неделю достанется до отметки в 24,5 грн/$.
Американская валюта снизилась до уровней, на которых последний раз торговалась во второй половине июля 2016 года, более трех лет назад. Если НБУ не нарастит объемы интервенций по покупке валюты, гривня продолжит свое укрепление, поясняет аналитик Вадим Иосуб.
"На ближайшую неделю мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн", – прогнозирует эксперт.
С такой же оценкой соглашаются и коллеги Иосуба. К примеру, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин считает, что гривня может ещё подрасти и в ближайшее время будет торговаться вблизи уровня 24,9 грн.
Доллар пробьет рекордную отметку: аналитики озвучили прогнозы для гривни
"Позитивная динамика гривни наблюдается на фоне сообщений о том, что Кабинет министров Украины приступил к переговорам с миссией Международного валютного фонда. Планируется, что она пробудет в стране до 24 сентября и оценит выполнение Украиной требований для получения очередного кредитного транша по уже имеющейся программе, а также стороны проведут переговоры о новом кредитовании", – отмечает эксперт.
Более смелые прогнозы озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. Он считает, что покупка на наличном рынке уже в ближайшие дни может опуститься до 24,3 грн/$, а продажа – на 25-30 коп./$ выше.
"Видим, что сейчас гривня растет на фоне нескольких факторов. Первый – сформировался Кабмин, которые озвучил вполне позитивные для инвесторов заявления. Например, об открытии рынка земли. Второй – укрепляются позитивные ожидания на фоне переговоров с МВФ", – поясняет аналитик.