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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2099210021012102

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  freeze написав:Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл.

Це показник ще з травня місяця, коли тільки тільки починали накидати орієнтири бюджету 2020 р. Саме так і сказала м.ф. Маркарова на брифінгу.
Doctor
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:15

  Doctor написав:
  freeze написав:Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл.

Це показник ще з травня місяця, коли тільки тільки починали накидати орієнтири бюджету 2020 р. Саме так і сказала м.ф. Маркарова на брифінгу.


Нам то какая разница, с мая так с мая, главное 28,2 грн-$.
Там по всей видимости и весь бюджет содрали с бюджета, который готовило правительство Гройсмана, минимальную зарплату я эту тоже слышу с мая.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:25


Если уже и "ыксперды" начали вопить про падение курса, то значит точно уже гривна на финальной стадии укрепления. Идет завершающая фаза загона в гривну. Наблюдаем попутно за телевизором: если и там вовсю будут нагнетать "гривна самое лучшее средство для сбережений", то всё, карнавалу невиданной щедрости приходит конец. Почему-то когда курс пошел от 28 до 27 и до 26, про супервалюту гривну мало эксперты трындели в СМИ. А тут на 25 все дружно в один голос распелись!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:31

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:budivelnik
... твій варіант?
- йти в наступ, чи нехай ще кожного дня помирають наші солдати не відомо скільки ще років?
- ну, який бачиш КОНКРЕТНИЙ вихід?
... а то тут всі мастаки критикувати, а як вирішити цю проблему - мовчать, як риби!!!
Є три варіанти
Наступати=10000-20000 смертей на протязі 2 місяців+мінімум 50-500 млрд грн на відновлення ОРДЛО , Крим все одно залишається у росії ,бо в України відсутні можливості визволення Криму військовим шляхом
Тримати у сьогоднішньому вигляді=300 смертей в рік + можливість отримати контрибуцію від росії в 50-500 млрд
Здатись= мінус 10 млн населення на протязі 2-5 років+зникнення з карти Європи Держави Україна цу її сьогоднішньому вигляді.
... ніхто здаватись не каже, а каже про "мирний розхід по своїх кутках"!
... а, взагалі, твій останній варіант нагадує, як перед виборами кричали, що як виберемо Зе, то курс ЗРАЗУ ж ракетою "ту зе мун!" - а ракета, чомусь, навпаки, почала землю рити!!! :lol: :mrgreen:
1 Голова НБУ - той самий що і в Порошенка
2 Міністр фінансів-та сама що і в Порошенка
3 Гроші від заробітчан-заслуга безвізу Порошенка
То чому радуєшся?
При цьому
Ясно що за три місяці зломати все що будувалось 5 років-важко... але почати надломувати сьогодні-щоб воно само зломалось завтра-раз плюнути
Згадай
При януковичі також було по 8 і чим кінчилось?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:33

  freeze написав:
  Doctor написав:
  freeze написав:Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл.

Це показник ще з травня місяця, коли тільки тільки починали накидати орієнтири бюджету 2020 р. Саме так і сказала м.ф. Маркарова на брифінгу.


Нам то какая разница, с мая так с мая, главное 28,2 грн-$.
Там по всей видимости и весь бюджет содрали с бюджета, который готовило правительство Гройсмана, минимальную зарплату я эту тоже слышу с мая.


А какой бюджетный курс доллара закладывали в 2014? А МВФ какой прогнозировал? Все эти прогнозы до одного места в день "х". Просто перекроят прогноз и все, а нам с бумагой сидеть...
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:45

  budivelnik написав:3 Гроші від заробітчан-заслуга безвізу Порошенка


Надо же, а я думал, что это заслуга самих заробитчан, влачивших нищенское существование у себя на родине - собственно, именно поэтому они и не поехали.

В чем тут заслуга Порошенко, конкретизируй - без него у заробитчан не было бы возможности, или необходимости? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:58

... чого вартують людські життя?!

.... ну ок!
- давайте мої варіанти (неправильні? ) відкладемо, а ваші ПРАВИЛЬНІ - послухаємо/почитаємо? :)
- а то, як буде погано - я почув!
- а як буде добре з вашими запропонованими варіантами - не бачу!

... Юра з будівельником просто написали припущення, а як розрулити ситуацію/війну - конкретно запропонованих варіантів так і не бачу!
- і від інших - теж!

- то ще раз запитую: як саме/в який спосіб розрулити це?
(про санкції, я вище писав! - і ще додам: так, пуйлу санкції роблять шкоду, АЛЕ! - тим часом у нас солдати гинуть!!! - майже щодня!!!)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:13

В Україні вимирають чоловіки: озвучені страшні цифри
"У чому є демографічна катастрофа – це занадто висока смертність. Особливо чоловіків, особливо працездатного і молодшого працездатного віку. Тут страшні цифри. У нас в такому віці помирають в 4-5-7 разів більше чоловіків, ніж у Швеції чи Швейцарії. Навіть удвічі більше, ніж у Польщі", – зазначила Лібанова.

Вона звернула увагу, що мова йде не тільки про захворювання – молоді частіше гинуть з інших причин, зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод.

"Але навіть коли ми говоримо про захворювання, то практично від усіх хвороб наші люди вмирають на кілька років раніше, ніж іноземці", – наголосила професор.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... tsifri.htm
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