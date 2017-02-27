Це показник ще з травня місяця, коли тільки тільки починали накидати орієнтири бюджету 2020 р. Саме так і сказала м.ф. Маркарова на брифінгу.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:07
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:15
Нам то какая разница, с мая так с мая, главное 28,2 грн-$.
Там по всей видимости и весь бюджет содрали с бюджета, который готовило правительство Гройсмана, минимальную зарплату я эту тоже слышу с мая.
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:25
Если уже и "ыксперды" начали вопить про падение курса, то значит точно уже гривна на финальной стадии укрепления. Идет завершающая фаза загона в гривну. Наблюдаем попутно за телевизором: если и там вовсю будут нагнетать "гривна самое лучшее средство для сбережений", то всё, карнавалу невиданной щедрости приходит конец. Почему-то когда курс пошел от 28 до 27 и до 26, про супервалюту гривну мало эксперты трындели в СМИ. А тут на 25 все дружно в один голос распелись!
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:31
1 Голова НБУ - той самий що і в Порошенка
2 Міністр фінансів-та сама що і в Порошенка
3 Гроші від заробітчан-заслуга безвізу Порошенка
То чому радуєшся?
При цьому
Ясно що за три місяці зломати все що будувалось 5 років-важко... але почати надломувати сьогодні-щоб воно само зломалось завтра-раз плюнути
Згадай
При януковичі також було по 8 і чим кінчилось?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:33
А какой бюджетный курс доллара закладывали в 2014? А МВФ какой прогнозировал? Все эти прогнозы до одного места в день "х". Просто перекроят прогноз и все, а нам с бумагой сидеть...
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Додано: Нед 15 вер, 2019 16:45
Надо же, а я думал, что это заслуга самих заробитчан, влачивших нищенское существование у себя на родине - собственно, именно поэтому они и не поехали.
В чем тут заслуга Порошенко, конкретизируй - без него у заробитчан не было бы возможности, или необходимости?
Додано: Нед 15 вер, 2019 16:58
... чого вартують людські життя?!
.... ну ок!
- давайте мої варіанти (неправильні? ) відкладемо, а ваші ПРАВИЛЬНІ - послухаємо/почитаємо?
- а то, як буде погано - я почув!
- а як буде добре з вашими запропонованими варіантами - не бачу!
... Юра з будівельником просто написали припущення, а як розрулити ситуацію/війну - конкретно запропонованих варіантів так і не бачу!
- і від інших - теж!
- то ще раз запитую: як саме/в який спосіб розрулити це?
(про санкції, я вище писав! - і ще додам: так, пуйлу санкції роблять шкоду, АЛЕ! - тим часом у нас солдати гинуть!!! - майже щодня!!!)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 17:13
В Україні вимирають чоловіки: озвучені страшні цифри
"У чому є демографічна катастрофа – це занадто висока смертність. Особливо чоловіків, особливо працездатного і молодшого працездатного віку. Тут страшні цифри. У нас в такому віці помирають в 4-5-7 разів більше чоловіків, ніж у Швеції чи Швейцарії. Навіть удвічі більше, ніж у Польщі", – зазначила Лібанова.
Вона звернула увагу, що мова йде не тільки про захворювання – молоді частіше гинуть з інших причин, зокрема, в результаті дорожньо-транспортних пригод.
"Але навіть коли ми говоримо про захворювання, то практично від усіх хвороб наші люди вмирають на кілька років раніше, ніж іноземці", – наголосила професор.
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