budivelnik написав:3 Гроші від заробітчан-заслуга безвізу Порошенка
Надо же, а я думал, что это заслуга самих заробитчан, влачивших нищенское существование у себя на родине - собственно, именно поэтому они и не поехали.
В чем тут заслуга Порошенко, конкретизируй - без него у заробитчан не было бы возможности, или необходимости?
Якщо бути повністю коректним то 1 Заслуга путіна в тому що він почав закривати російські ринки для українських товарів 2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні 3 Заслуга заробітчан в тому що вони а - швидко зорієнтувались б - не забули про свої родини
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
pesikot написав:Долярчик опять сливу залил по самую макушку
.....та то пороховідс@си(вибачте за мої помилки у цьому слові ) - тільки мечуть-бечуть, а конкретні варіанти/поради запропонувати, щоб якнайшвидше і якнайкраще закінчити цю війну....-немає! - ще немає жодного варіанту!
... проте мої - розкритикували... - так, критикуючи - пропонуй-ТЕ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Які твої-здатись... Так ти давно вже здався а - в армії не служив і служити не збираєшся б - податки не платив (1500 грн в місяць єдиного+ЄСВ) це не податок,це курам на сміх - значить державу не розбудовував Ти ніхто в розрізі Держави і Патріотизму, а до пустих місць ніколи й не прислухаються.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.
Эта динамика вместе с динамикой средней зарплаты (которая в 2015-м опускалась ниже 200 долларов) говорит о том, что трудовая эмиграция является ответом на рост бедности, а безвизовый въезд - дело десятое. В таком непростом как с моральной, так и с технической точки зрения мероприятии - смене страны жительства и работы - усилия по получению визы не имеют никакого значения
zРадио написав:Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.
є факт, є ітерпритація факту 1 З моменту введення безвізу- розмір офіційних переказів збільшився на 0,5 млрд доларів - це факт 2 Для зрадофіла - це не факт 3 Є така штука як насиченість ринку... Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию? Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается? Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?
P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые. P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
С учетом позиции, которую ты пропагандируешь (что эмиграция - это благо), звание зрадофила в данном вопросе - почетно Так что спасибо за комплимент
budivelnik написав:3 Є така штука як насиченість ринку... Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.
Ухаха - если безвиз стартовал, когда европейские рынки труда УЖЕ насытились, то тем более нет здесь заслуги Порошенко. Хороша ложка к обеду (с) Но это я так - просто ткнул тебя носом в алогичность, потому что на самом деле ты говоришь неправду - потребность в трудовых иммигрантах продолжает расти в большинстве стран Евросоюза!
PS: безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!
... ну пл@ть!-пл@ть і ще раз пл@ть!!! - ДАЛІ ПРО МОЇ!!!! - ТАК ДАВАЙ ВЖЕ СВОЇ ВАРІАНТИ!!! - скільки повторювати, чи туго доходить?!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
budivelnik написав:значить державу не розбудовував
... скільки для атовців житла збудував будівельник? - ти ж будівельник, чи тріпло? (це покищо запитання )
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!