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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2101210221032104>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:55

  zРадио написав:
  budivelnik написав:3 Гроші від заробітчан-заслуга безвізу Порошенка
Надо же, а я думал, что это заслуга самих заробитчан, влачивших нищенское существование у себя на родине - собственно, именно поэтому они и не поехали.

В чем тут заслуга Порошенко, конкретизируй - без него у заробитчан не было бы возможности, или необходимости? :mrgreen:
Якщо бути повністю коректним то
1 Заслуга путіна в тому що він почав закривати російські ринки для українських товарів
2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні
3 Заслуга заробітчан в тому що вони
а - швидко зорієнтувались
б - не забули про свої родини
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:05

... ну де ж ті тутешні мудрі голови?????!

  pesikot написав:Долярчик опять сливу залил по самую макушку

.....та то пороховідс@си(вибачте за мої помилки у цьому слові :mrgreen: ) - тільки мечуть-бечуть, а конкретні варіанти/поради запропонувати, щоб якнайшвидше і якнайкраще закінчити цю війну....-немає!
- ще немає жодного варіанту!

... проте мої - розкритикували...
- так, критикуючи - пропонуй-ТЕ!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:12

  Долярчик написав:проте мої - розкритикували...
Які твої-здатись...
Так ти давно вже здався
а - в армії не служив і служити не збираєшся
б - податки не платив (1500 грн в місяць єдиного+ЄСВ) це не податок,це курам на сміх - значить державу не розбудовував
Ти ніхто в розрізі Держави і Патріотизму, а до пустих місць ніколи й не прислухаються.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:13

  budivelnik написав:2 Заслуга Порошенка в тому ,що він добив введення безвізу . чим нівелював спроби росії викликати економічний бунт в Україні


Чушь.

Вот тебе данные по переводам из Польши (в млрд долларов):
2015 = 1,33
2016 = 1,99
2017 = 3,16
2018 = 3,65.

https://index.minfin.com.ua/economy/transfer/2018/

Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.

Эта динамика вместе с динамикой средней зарплаты (которая в 2015-м опускалась ниже 200 долларов) говорит о том, что трудовая эмиграция является ответом на рост бедности, а безвизовый въезд - дело десятое. В таком непростом как с моральной, так и с технической точки зрения мероприятии - смене страны жительства и работы - усилия по получению визы не имеют никакого значения
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:17

  zРадио написав:Как видно, именно до введения безвиза отмечаются высокие темпы прироста. После они снижаются.
є факт, є ітерпритація факту
1 З моменту введення безвізу- розмір офіційних переказів збільшився на 0,5 млрд доларів - це факт
2 Для зрадофіла - це не факт
3 Є така штука як насиченість ринку...
Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:20

Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?
Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?
Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?

P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.
P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:25

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:3 Заслуга заробітчан в тому що вони
б - не забули про свої родини

это заслуга их родителей)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:25

  budivelnik написав:2 Для зрадофіла - це не факт


С учетом позиции, которую ты пропагандируешь (что эмиграция - это благо), звание зрадофила в данном вопросе - почетно :mrgreen: Так что спасибо за комплимент

  budivelnik написав:3 Є така штука як насиченість ринку...
Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.


Ухаха - если безвиз стартовал, когда европейские рынки труда УЖЕ насытились, то тем более нет здесь заслуги Порошенко. Хороша ложка к обеду (с)
Но это я так - просто ткнул тебя носом в алогичность, потому что на самом деле ты говоришь неправду - потребность в трудовых иммигрантах продолжает расти в большинстве стран Евросоюза!

PS: безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:28

... про СЕБЕ - я вже начитався! - Давай СВОЇ "правильні" пор

  budivelnik написав:Які твої

... ну пл@ть!-пл@ть і ще раз пл@ть!!!
- ДАЛІ ПРО МОЇ!!!!
- ТАК ДАВАЙ ВЖЕ СВОЇ ВАРІАНТИ!!! - скільки повторювати, чи туго доходить?!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:значить державу не розбудовував

... скільки для атовців житла збудував будівельник?
- ти ж будівельник, чи тріпло? (це покищо запитання :) )
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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