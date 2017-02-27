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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2101210221032104

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 356
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
91
Всього голосів : 356
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:40

  ЛАД написав:Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.

.... так ніхто тут не може дати конкретні відповіді, що робити?!
- скільки не питаю - тільки мене критикують, а натомість не пропонують ЖОДНОГО свого варіанту!

.... я рахую так: раз тут більшіть не хоче миру, а як мінімум, хоче залишити все так як є - то виходить, що їх ВЛАШТОВУЄ, що майже щодня гинуть наші солдати!

... якийсь форум циніків...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Долярчик написав:... якийсь форум циніків...
... та мізантропів...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:50

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:значить державу не розбудовував
... скільки для атовців житла збудував будівельник?
- ти ж будівельник, чи тріпло? (це покищо запитання :) )
Хочеш мірятись?
Я за останніх 4 роки сплатив близько 1 млн грн різного роду податків/зборів
Держава може за ці гроші купити 70 м2 для атовців
Скільки за 4 роки сплатив ти?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52

  ЛАД написав:Hotab, я уже задавал Вам вопрос - Вы как военный человек считаете, что укр. армия может победить Росс. армию?
Или Вы считаете, что в случае наступления на Донбасс, Россия не вмешается?
Если ни первое, ни второе, то почему Вы выступаете против мира?

P.s. Понятно, что условия мира должны быть приемлемые.
P.p.s. Или выскажите, пожалуйста, свой взгляд на проблему.

в чому зміст наступу на Донбас?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пацаны, а не шли бы вы на политическую ветку
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:53

  zРадио написав:безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!
1 По демографії
Є безвіз-нема безвізу - демографій пофіг
2 По причинам заробітчанства
а - винувата росія
б - Порошенко допоміг майбутнім заробітчанам пережити погані часи
в - заробітчани своїми переказами віддячують Державі в якій народились/виросли/вивчились
3 По вигодам
а - найбільша вигода-стабільний курс
б - наступна після курсу-збільшення ринку за рахунок коштів присланих заробітчанами
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:55

  zРадио написав:
  budivelnik написав:2 Для зрадофіла - це не факт


С учетом позиции, которую ты пропагандируешь (что эмиграция - это благо), звание зрадофила в данном вопросе - почетно :mrgreen: Так что спасибо за комплимент

  budivelnik написав:3 Є така штука як насиченість ринку...
Якщо Польський ринок міг прийняти заробітчан на 4 млрд переказів в Україну, то ясно ,що поки було 1,3 - то ріст був більшим ніж коли стало 3,9.


Ухаха - если безвиз стартовал, когда европейские рынки труда УЖЕ насытились, то тем более нет здесь заслуги Порошенко. Хороша ложка к обеду (с)
Но это я так - просто ткнул тебя носом в алогичность, потому что на самом деле ты говоришь неправду - потребность в трудовых иммигрантах продолжает расти в большинстве стран Евросоюза!

PS: безвиз для украинцев - это, разумеется, благо. Для всех видов туризма, бизнеса и дипломатии. Но никак не демографии - усвой это!!!

в тебе позиція Сталіна: попав в полон - зрадник, носиш Адідас - завтра родіну продаш.
Знаєш англійську мову - американській шпигун.
Знаєш іврит - агень мосада.
Знаєш російську - агент ГРУ.

От євреї з України їдуть.
По твоїй логіці євреї - зрадники.
Цікаво а що скаже шапо?
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flyman
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