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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2097209820992100>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 357
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
92
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:25


Если уже и "ыксперды" начали вопить про падение курса, то значит точно уже гривна на финальной стадии укрепления. Идет завершающая фаза загона в гривну. Наблюдаем попутно за телевизором: если и там вовсю будут нагнетать "гривна самое лучшее средство для сбережений", то всё, карнавалу невиданной щедрости приходит конец. Почему-то когда курс пошел от 28 до 27 и до 26, про супервалюту гривну мало эксперты трындели в СМИ. А тут на 25 все дружно в один голос распелись!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:33

  freeze написав:
  Doctor написав:
  freeze написав:Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл.

Це показник ще з травня місяця, коли тільки тільки починали накидати орієнтири бюджету 2020 р. Саме так і сказала м.ф. Маркарова на брифінгу.


Нам то какая разница, с мая так с мая, главное 28,2 грн-$.
Там по всей видимости и весь бюджет содрали с бюджета, который готовило правительство Гройсмана, минимальную зарплату я эту тоже слышу с мая.


А какой бюджетный курс доллара закладывали в 2014? А МВФ какой прогнозировал? Все эти прогнозы до одного места в день "х". Просто перекроят прогноз и все, а нам с бумагой сидеть...
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 17:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://interfax.com.ua/news/economic/613313.html
Проект государственного бюджета на 20202 год предусматривает поступление 380 млрд грн от заимствований, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. В основном, надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов… Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать", - сказала Макарова в ходе пресс-брифинга в воскресенье.

По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.

В 2020м платежи по госдолжу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 18:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Пацаны, а не шли бы вы на политическую ветку
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Долярчик написав:...а,взагалі, ви на заголовки моїх дописів дивитесь, чи ні? :mrgreen:

Ні, в тапку не видно
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:20

  Faceless написав:
Долярчик написав:...а,взагалі, ви на заголовки моїх дописів дивитесь, чи ні? :mrgreen:

Ні, в тапку не видно

... шкода....
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 19:47

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  freeze написав:
  Doctor написав:
  freeze написав:Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл.

Це показник ще з травня місяця, коли тільки тільки починали накидати орієнтири бюджету 2020 р. Саме так і сказала м.ф. Маркарова на брифінгу.


Нам то какая разница, с мая так с мая, главное 28,2 грн-$.
Там по всей видимости и весь бюджет содрали с бюджета, который готовило правительство Гройсмана, минимальную зарплату я эту тоже слышу с мая.

Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук.
побега двух своих подельников. Кучма просил отставить его с поста представителя в "минской группе", а Дубилет (министр без портфеля в кабинете премьера без мозгов) просил отпустить его по причине пошатнувшегося здоровья. Обоим отказано.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Ser Fil
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:57

Теперь они хотят новый трудовой кодекс, уволнять всех во время больничного и уменьшать отпуска. Сеньор Помидор у власти! Налоги повышать, всех ободрать, во время больничного всех увольнять, вопреки презумпции невиновности и неимению законом обратной силы доначислять какие-то штрафы за периоды 3-летней давности, если потратил больше, чем зеля считает нужным, медицины нет, пенсии 2 копейки, ремонты в домах не делаются, мосты валятся, об этом уже никто и не говорит, сплошной стяжательство, а отдачи никакой, все зеленой банде в карман! Украина, вставай!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 20:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Смитченко в своем блоге ожидает прилета черных лебедей уже в этот понедельник, по результатам торгов нефтью. Вполне возможно, что диверсия в ОАЭ и последующие события вокруг Ирана и станут триггером нового кризиса.
ryabchenko2
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:13

  ryabchenko2 написав:Смитченко в своем блоге ожидает прилета черных лебедей уже в этот понедельник, по результатам торгов нефтью. Вполне возможно, что диверсия в ОАЭ и последующие события вокруг Ирана и станут триггером нового кризиса.

Сауды уже пообещали в понедельник восстановить объёмы поставок нефти, так что этот фактор вряд ли что-то причинит
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