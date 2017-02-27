Если уже и "ыксперды" начали вопить про падение курса, то значит точно уже гривна на финальной стадии укрепления. Идет завершающая фаза загона в гривну. Наблюдаем попутно за телевизором: если и там вовсю будут нагнетать "гривна самое лучшее средство для сбережений", то всё, карнавалу невиданной щедрости приходит конец. Почему-то когда курс пошел от 28 до 27 и до 26, про супервалюту гривну мало эксперты трындели в СМИ. А тут на 25 все дружно в один голос распелись!
"По заимствованиям мы планируем около 380 млрд грн. В основном, надеемся, что это будут заимствования в том числе от наших официальных кредиторов… Будем надеяться, что мы будем заимствовать даже немного меньше, чем нам нужно отдать", - сказала Макарова в ходе пресс-брифинга в воскресенье.
По ее словам, на конец 2020 года уровень госдолга к ВВП должен составить 46,7%. Одним из путей реализации такой задачи является постепенное сокращение дефицита госбюджета.
В 2020м платежи по госдолжу составят 438,1 млрд грн, из которых 145,2 млрд грн - обслуживание госдолга, отметила Макарова.
Долярчик написав:...а,взагалі, ви на заголовки моїх дописів дивитесь, чи ні?
Ні, в тапку не видно
... шкода....
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
freeze написав:Курс доллара на котором рассчитывался проект бюджета, согласно прогнозу правительства, будет в 2020 году 28,2 грн/долл.
Це показник ще з травня місяця, коли тільки тільки починали накидати орієнтири бюджету 2020 р. Саме так і сказала м.ф. Маркарова на брифінгу.
Нам то какая разница, с мая так с мая, главное 28,2 грн-$. Там по всей видимости и весь бюджет содрали с бюджета, который готовило правительство Гройсмана, минимальную зарплату я эту тоже слышу с мая.
Проект бюджета который вносится на рассмотрение ВР от Кабинета Министров "...будет базироваться на макрофинансовых показателях просчитанных предыдущим правительством..." - премьер-министр Гончарук.
побега двух своих подельников. Кучма просил отставить его с поста представителя в "минской группе", а Дубилет (министр без портфеля в кабинете премьера без мозгов) просил отпустить его по причине пошатнувшегося здоровья. Обоим отказано.
Теперь они хотят новый трудовой кодекс, уволнять всех во время больничного и уменьшать отпуска. Сеньор Помидор у власти! Налоги повышать, всех ободрать, во время больничного всех увольнять, вопреки презумпции невиновности и неимению законом обратной силы доначислять какие-то штрафы за периоды 3-летней давности, если потратил больше, чем зеля считает нужным, медицины нет, пенсии 2 копейки, ремонты в домах не делаются, мосты валятся, об этом уже никто и не говорит, сплошной стяжательство, а отдачи никакой, все зеленой банде в карман! Украина, вставай!
Смитченко в своем блоге ожидает прилета черных лебедей уже в этот понедельник, по результатам торгов нефтью. Вполне возможно, что диверсия в ОАЭ и последующие события вокруг Ирана и станут триггером нового кризиса.
ryabchenko2 написав:Смитченко в своем блоге ожидает прилета черных лебедей уже в этот понедельник, по результатам торгов нефтью. Вполне возможно, что диверсия в ОАЭ и последующие события вокруг Ирана и станут триггером нового кризиса.
Сауды уже пообещали в понедельник восстановить объёмы поставок нефти, так что этот фактор вряд ли что-то причинит
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин