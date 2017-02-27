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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2097209820992100

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 357
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
92
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:18

  Вкладчик1234 написав:
  ryabchenko2 написав:Смитченко в своем блоге ожидает прилета черных лебедей уже в этот понедельник, по результатам торгов нефтью. Вполне возможно, что диверсия в ОАЭ и последующие события вокруг Ирана и станут триггером нового кризиса.

Сауды уже пообещали в понедельник восстановить объёмы поставок нефти, так что этот фактор вряд ли что-то причинит

Но война с Ираном и прилет оттуда ответки по американским авианосцам вполне может.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:34

  flyman написав:а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
в 1996 році зарплата була $ 100, а за 1 грн можна було купити 2 батона хліба , тепер батон ~10 грн тобто в 20 раз більше , а зарплата лише в 4 рази більше $400 :shock:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:36

  Qwerty написав: Потрібно було майстерно підтримувати популярність гілки і в цьому випадку всі методи хороші і прийнятні... Тому хтось, я здогадуюсь, хто це був і придумував цих героїв і можливо сам за них і писав...
підкажіть будь-ласка НАВІЩО ??? :shock:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:49

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zzzzzz написав:Никакой катастрофы с бюджетом нет. Доходы идут около 95% от плана, но и расходы тоже примерно идут с таким же темпом.( даже ниже плана )

Катастрофа для тех кого недофинансировали, урезав расходы, а те кто недодал доходов - для них самый кайф конечно.
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:57

... за крок до перевороту думок ©

  yama написав:
  flyman написав:а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
в 1996 році зарплата була $ 100, а за 1 грн можна було купити 2 батона хліба , тепер батон ~10 грн тобто в 20 раз більше , а зарплата лише в 4 рази більше $400 :shock:

... а в цьому - щось є!
- потрібно зібрати споживчий кошик/набір продуктів(штук з 20) - ну там якась крупа/олія/яйця/молоко/сир/м'ясо/хліб і т. п.
- тоді з/п у якомусь році, який цікавить(ну там 1999/2009)
- і порівняти, на скільки ми зубожіли! :mrgreen:

п. с.
.... але ж Серфер, нам своїми фотками продуктів "всю малину спортить"! :lol: :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 21:58

  flyman написав:
  ol_zy написав:
  flyman написав:так я долари і зберігаю.
а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?

Если 1,6 были на депо под 12% годовых чистыми (а это 276 месяцев), то 1,6*(1,01^276) = 24,94.

а якщо долар під 6%?

А гривна под 18% или 24%? С долларом в фонде можно и попасть на не хороший курс при ВА.
В среднем можно говорить про 18% 1,6*(1,015^276) = 97,44 = 4$
1$*(1,005^276) = 3,96$
Так что как-то похоже выходит при долгосроке.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 22:00

  Долярчик написав:.... одне прикро, що більшість тут НЕ хоче припинення/зупинення війни!

https://www.youtube.com/watch?v=LaQ0jnE ... e=youtu.be
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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