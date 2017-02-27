ryabchenko2 написав:Смитченко в своем блоге ожидает прилета черных лебедей уже в этот понедельник, по результатам торгов нефтью. Вполне возможно, что диверсия в ОАЭ и последующие события вокруг Ирана и станут триггером нового кризиса.
Сауды уже пообещали в понедельник восстановить объёмы поставок нефти, так что этот фактор вряд ли что-то причинит
Но война с Ираном и прилет оттуда ответки по американским авианосцам вполне может.
Qwerty написав: Потрібно було майстерно підтримувати популярність гілки і в цьому випадку всі методи хороші і прийнятні... Тому хтось, я здогадуюсь, хто це був і придумував цих героїв і можливо сам за них і писав...
підкажіть будь-ласка НАВІЩО ???
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
flyman написав:а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
в 1996 році зарплата була $ 100, а за 1 грн можна було купити 2 батона хліба , тепер батон ~10 грн тобто в 20 раз більше , а зарплата лише в 4 рази більше $400
... а в цьому - щось є! - потрібно зібрати споживчий кошик/набір продуктів(штук з 20) - ну там якась крупа/олія/яйця/молоко/сир/м'ясо/хліб і т. п. - тоді з/п у якомусь році, який цікавить(ну там 1999/2009) - і порівняти, на скільки ми зубожіли!
п. с. .... але ж Серфер, нам своїми фотками продуктів "всю малину спортить"!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
flyman написав:так я долари і зберігаю. а тепер візьмем долар 1996 року і 1.6 грн (теж один долар 1996 р.), зберігаєм... приходить 2019 витягуєм $1 і 1.6 грн, і що бачим, що краще "збереглося"?
Если 1,6 были на депо под 12% годовых чистыми (а это 276 месяцев), то 1,6*(1,01^276) = 24,94.
а якщо долар під 6%?
А гривна под 18% или 24%? С долларом в фонде можно и попасть на не хороший курс при ВА. В среднем можно говорить про 18% 1,6*(1,015^276) = 97,44 = 4$ 1$*(1,005^276) = 3,96$ Так что как-то похоже выходит при долгосроке.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7