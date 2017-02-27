Вкладчик1234 написав:
Сауды уже пообещали в понедельник восстановить объёмы поставок нефти, так что этот фактор вряд ли что-то причинит
Но война с Ираном и прилет оттуда ответки по американским авианосцам вполне может.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:18
Но война с Ираном и прилет оттуда ответки по американским авианосцам вполне может.
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:34
в 1996 році зарплата була $ 100, а за 1 грн можна було купити 2 батона хліба , тепер батон ~10 грн тобто в 20 раз більше , а зарплата лише в 4 рази більше $400
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:36
підкажіть будь-ласка НАВІЩО ???
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:49
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:57
... за крок до перевороту думок ©
... а в цьому - щось є!
- потрібно зібрати споживчий кошик/набір продуктів(штук з 20) - ну там якась крупа/олія/яйця/молоко/сир/м'ясо/хліб і т. п.
- тоді з/п у якомусь році, який цікавить(ну там 1999/2009)
- і порівняти, на скільки ми зубожіли!
п. с.
.... але ж Серфер, нам своїми фотками продуктів "всю малину спортить"!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 15 вер, 2019 21:58
А гривна под 18% или 24%? С долларом в фонде можно и попасть на не хороший курс при ВА.
В среднем можно говорить про 18% 1,6*(1,015^276) = 97,44 = 4$
1$*(1,005^276) = 3,96$
Так что как-то похоже выходит при долгосроке.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Нед 15 вер, 2019 22:00
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Нед 15 вер, 2019 23:58
Додано: Пон 16 вер, 2019 00:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Комрады, так че, завтра на налике возможен какой-то движ? Или гривнеукрепляж продолжится? Нефти-то и ГСМ у нас своих нет.
Додано: Пон 16 вер, 2019 00:17
Я бы лучше процитировал такое: ..."С 1 сентября население и предприятия переключаются с летнего полусна в режим трат и реализации проектов. Особенно сейчас, на фоне неуклонного роста доходов.
А нерегулярные траты - они почти всегда на импорт. Чтобы удовлетворить взлетевший спрос, импортеры будут мести баксы ярдами...."
Не лишено смысла, как минимум.
А вообще первым черным лебедем для гривны стал анонс - какой курс забили в бюджете.
Тем самым забили определенный психологический болт,
который и будет придавливать гривну ,возможно даже уже с утренних торгов.
Таким образом -Маркарова и есть тем самым черным лебедем, первый возможно пошел...
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