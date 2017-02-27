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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2019 07:18
Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Колеги, сьогодні в нашого ДС День народження
Давайте згадаємо його з посмішкою та теплом!!!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 07:34
airmax78 написав:
Комрады, так че, завтра на налике возможен какой-то движ? Или гривнеукрепляж продолжится? Нефти-то и ГСМ у нас своих нет.
Нефти и ГСМ надо все меньше, т.к. процессы оптимизируются, а запасов газа в хранилищах у нас уже рекорд. Я, конечно, надеюсь на "движ", т.к. еще не слил 4 заготовленные пачки по 5к, но глобальный тренд понятен
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Додано: Пон 16 вер, 2019 07:49
А никого не наводят ни на какие мысли новости про растущий ракетой отрицательный торговый баланс, на сейчас уже 15млрд баксов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 16 вер, 2019 08:15
Долярчик написав: budivelnik написав: Долярчик написав:
хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала
!
Є така штука-завищені очікування
1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм
2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах
3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє
- це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.
.... а яким боком до мене 2,5 середніх зарплати по Україні(які ХТОСЬ заробляє)????!
- я ж конкретно написав там вгорі(виділив)!!!
- можна ще звузити/конкретизувати мою зарплатню до ~ 700дол/міс!
- можна ще додати сюди 200дол/міс. моєї дружини...
АЛЕ!!! - ЩО, СІМ'Ю НЕ ТРЕБА ГОДУВАТИ/ОДІВАТИ? - КОМУНАЛЬ НЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ???!
- тож, можна в місяць відкладати ~ 300дол.
- от тепер можна брати до рук калькулятор і робити підрахуя за останні 9р, що я ФОП!
+ не забувати додавати % по депо у гривнях, яких в мене завжди було більше, ніж долародепо!
п. с.
... нагадаю, що повітря над котлованом, яке перетворилось на чудову квартиру, придбав за ~28К майже 2р.тому!
- тепер плавно завершую ремонт.....
- то що там калькулятор показує?
Квартира по ціні паркінга в не самому крутому ЖК Києва це нормально... А ремонт у скільки вийшов у вас?! По ціні встановленого в Києві джакузі?! Везе людям з цінами... Жити там у вашому ЖК хоч можна?! Не завалиться?!
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