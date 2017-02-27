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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 20992100210121022103>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 357
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
92
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:18

Всім доброго дня та міцного здоров'ячка!!!
Колеги, сьогодні в нашого ДС День народження :cry:
Давайте згадаємо його з посмішкою та теплом!!!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:34

  airmax78 написав:Комрады, так че, завтра на налике возможен какой-то движ? Или гривнеукрепляж продолжится? Нефти-то и ГСМ у нас своих нет.

Нефти и ГСМ надо все меньше, т.к. процессы оптимизируются, а запасов газа в хранилищах у нас уже рекорд. Я, конечно, надеюсь на "движ", т.к. еще не слил 4 заготовленные пачки по 5к, но глобальный тренд понятен :)
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 07:49

А никого не наводят ни на какие мысли новости про растущий ракетой отрицательный торговый баланс, на сейчас уже 15млрд баксов?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:15

  Долярчик написав:
  budivelnik написав:
  Долярчик написав:хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала!
Є така штука-завищені очікування
1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм
2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах
3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.


.... а яким боком до мене 2,5 середніх зарплати по Україні(які ХТОСЬ заробляє)????!
- я ж конкретно написав там вгорі(виділив)!!!
- можна ще звузити/конкретизувати мою зарплатню до ~ 700дол/міс!
- можна ще додати сюди 200дол/міс. моєї дружини...
АЛЕ!!! - ЩО, СІМ'Ю НЕ ТРЕБА ГОДУВАТИ/ОДІВАТИ? - КОМУНАЛЬ НЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ???!
- тож, можна в місяць відкладати ~ 300дол.

- от тепер можна брати до рук калькулятор і робити підрахуя за останні 9р, що я ФОП! :P
+ не забувати додавати % по депо у гривнях, яких в мене завжди було більше, ніж долародепо!

п. с.
... нагадаю, що повітря над котлованом, яке перетворилось на чудову квартиру, придбав за ~28К майже 2р.тому!
- тепер плавно завершую ремонт.....

- то що там калькулятор показує? :wink: :lol: :P

Квартира по ціні паркінга в не самому крутому ЖК Києва це нормально... А ремонт у скільки вийшов у вас?! По ціні встановленого в Києві джакузі?! Везе людям з цінами... Жити там у вашому ЖК хоч можна?! Не завалиться?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:36

... законопроект 100500-й)))

  Долярчик написав:.... тут бачу, більшість п#сяє окропом, що треба буде ділитись з державою своїми нахом'яченими, якщо є більше 300тис. грн.
-.... еееехххххх, казав/радив я Зе-команді 300тис!
- але мав на увазі, 300тис. ДОЛЯЧИКІВ! - а вони щось не так зрозуміли.....)))
- нічого, ще поправлять закон)))

.... а так, як у Зе-команді читають цю гілку)), то напишу їм ще раз, але трохи теж зміню початкову суму і %% оподаткування!
- і такссссс:
... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку
- 200тис. - 2%
- 300 - 3%
...і так далі -
...
...1млн. дол. - 10%
...2млн.дол. - 20%
.....і так аж до 80-90% оподаткування!!!

.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку!
- зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!!

ВСЕ ПО-ЧЕСНОМУ!!!

ЗРОБИМО ЇХ РАЗОМ! ©®™ :mrgreen:

... ну то що - будуть поправки до цього законопроекту/підказки для Зе-команди, чи так відсилаємо їм? :)
- все правильно я написав? :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:40

утро начинается с оффтопа...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:55

.... життя - тільки починається!

  Qwerty написав:
  Долярчик написав:[quote=хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала!
Є така штука-завищені очікування
1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм
2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах
3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.

========

.... а яким боком до мене 2,5 середніх зарплати по Україні(які ХТОСЬ заробляє)????!
- я ж конкретно написав там вгорі(виділив)!!!
- можна ще звузити/конкретизувати мою зарплатню до ~ 700дол/міс!
- можна ще додати сюди 200дол/міс. моєї дружини...
АЛЕ!!! - ЩО, СІМ'Ю НЕ ТРЕБА ГОДУВАТИ/ОДІВАТИ? - КОМУНАЛЬ НЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ???!
- тож, можна в місяць відкладати ~ 300дол.

- от тепер можна брати до рук калькулятор і робити підрахуя за останні 9р, що я ФОП!
+ не забувати додавати % по депо у гривнях, яких в мене завжди було більше, ніж долародепо!

п. с.
... нагадаю, що повітря над котлованом, яке перетворилось на чудову квартиру, придбав за ~28К майже 2р.тому!
- тепер плавно завершую ремонт.....

- то що там калькулятор показує? :lol: :P[/quote]
=======

Квартира по ціні паркінга в не самому крутому ЖК Києва це нормально... А ремонт у скільки вийшов у вас?! По ціні встановленого в Києві джакузі?! Везе людям з цінами... Жити там у вашому ЖК хоч можна?! Не завалиться?![/quote]
========
1) - це місто Лева!(а не Київ)
2) - брав на стадії залитого котловану в жовтні 2р.тому!
3) - ремонт ще дозавершую, але роблю не дорогий, так як діти зроблять з будь-якого ремонту - "канхфетку" :mrgreen: - роблю вдвох з батьком...... - тож, вже бачу, що вкладаюсь матеріалами, меблями і технікою(яку ще не купив) у 9тис.долярів!
4) - а райончик - нормальний! - навколо декілька шкіл/садочків, супермаркети, ТРК Спартак за 200м! від будинку, а до центру 4км!
... ну і на фото - не такий він і поганий виглядає! ;)

Зображення
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 08:58

Нефть +10% после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
США обещали дефицит нефти на рынке восполнить своим стратегическим запасом.

СА после атаки дронов сократило добычу наполовину, это примерно 5 млн.барр.в сутки.
Это 5% общемировой добычи нефти.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:06

  Вкладчик1234 написав:А никого не наводят ни на какие мысли новости про растущий ракетой отрицательный торговый баланс, на сейчас уже 15млрд баксов?

как не наводит страна сидит на импортной игле, курс 25 убивает экономику быстрее, чем коррупция.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Вкладчик1234 написав:А никого не наводят ни на какие мысли новости про растущий ракетой

Це не кому не цікаво, адже на гілці про валюту є "долярчик" зі своїми соплями...
Та й адміни туди ж "Це повідомлення вже було оскаржено" по тому оффтопу.
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