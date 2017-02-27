airmax78 написав:Комрады, так че, завтра на налике возможен какой-то движ? Или гривнеукрепляж продолжится? Нефти-то и ГСМ у нас своих нет.
Нефти и ГСМ надо все меньше, т.к. процессы оптимизируются, а запасов газа в хранилищах у нас уже рекорд. Я, конечно, надеюсь на "движ", т.к. еще не слил 4 заготовленные пачки по 5к, но глобальный тренд понятен
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Долярчик написав:хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала!
Є така штука-завищені очікування 1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм 2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах 3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.
.... а яким боком до мене 2,5 середніх зарплати по Україні(які ХТОСЬ заробляє)????! - я ж конкретно написав там вгорі(виділив)!!! - можна ще звузити/конкретизувати мою зарплатню до ~ 700дол/міс! - можна ще додати сюди 200дол/міс. моєї дружини... АЛЕ!!! - ЩО, СІМ'Ю НЕ ТРЕБА ГОДУВАТИ/ОДІВАТИ? - КОМУНАЛЬ НЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ???! - тож, можна в місяць відкладати ~ 300дол.
- от тепер можна брати до рук калькулятор і робити підрахуя за останні 9р, що я ФОП! + не забувати додавати % по депо у гривнях, яких в мене завжди було більше, ніж долародепо!
п. с. ... нагадаю, що повітря над котлованом, яке перетворилось на чудову квартиру, придбав за ~28К майже 2р.тому! - тепер плавно завершую ремонт.....
- то що там калькулятор показує?
Квартира по ціні паркінга в не самому крутому ЖК Києва це нормально... А ремонт у скільки вийшов у вас?! По ціні встановленого в Києві джакузі?! Везе людям з цінами... Жити там у вашому ЖК хоч можна?! Не завалиться?!
Долярчик написав:.... тут бачу, більшість п#сяє окропом, що треба буде ділитись з державою своїми нахом'яченими, якщо є більше 300тис. грн. -.... еееехххххх, казав/радив я Зе-команді 300тис! - але мав на увазі, 300тис. ДОЛЯЧИКІВ! - а вони щось не так зрозуміли.....))) - нічого, ще поправлять закон)))
.... а так, як у Зе-команді читають цю гілку)), то напишу їм ще раз, але трохи теж зміню початкову суму і %% оподаткування! - і такссссс: ... починаємо з 100тис.ДОЛАРІВ - початок - 1% податку - 200тис. - 2% - 300 - 3% ...і так далі - ... ...1млн. дол. - 10% ...2млн.дол. - 20% .....і так аж до 80-90% оподаткування!!!
.... як бачите, тут спокійно "пересічні" можуть влізти в отих 100-200тис.дол. своїми 2-3 квартирами, заплативши якихось 1-2% податку! - зато олігархи заплатять на порядок БІЛЬШЕ!!!
... ну то що - будуть поправки до цього законопроекту/підказки для Зе-команди, чи так відсилаємо їм? - все правильно я написав?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:[quote=хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала!
Є така штука-завищені очікування 1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм 2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах 3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.
========
.... а яким боком до мене 2,5 середніх зарплати по Україні(які ХТОСЬ заробляє)????! - я ж конкретно написав там вгорі(виділив)!!! - можна ще звузити/конкретизувати мою зарплатню до ~ 700дол/міс! - можна ще додати сюди 200дол/міс. моєї дружини... АЛЕ!!! - ЩО, СІМ'Ю НЕ ТРЕБА ГОДУВАТИ/ОДІВАТИ? - КОМУНАЛЬ НЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ???! - тож, можна в місяць відкладати ~ 300дол.
- от тепер можна брати до рук калькулятор і робити підрахуя за останні 9р, що я ФОП! + не забувати додавати % по депо у гривнях, яких в мене завжди було більше, ніж долародепо!
п. с. ... нагадаю, що повітря над котлованом, яке перетворилось на чудову квартиру, придбав за ~28К майже 2р.тому! - тепер плавно завершую ремонт.....
- то що там калькулятор показує? [/quote] =======
Квартира по ціні паркінга в не самому крутому ЖК Києва це нормально... А ремонт у скільки вийшов у вас?! По ціні встановленого в Києві джакузі?! Везе людям з цінами... Жити там у вашому ЖК хоч можна?! Не завалиться?![/quote] ======== 1) - це місто Лева!(а не Київ) 2) - брав на стадії залитого котловану в жовтні 2р.тому! 3) - ремонт ще дозавершую, але роблю не дорогий, так як діти зроблять з будь-якого ремонту - "канхфетку" - роблю вдвох з батьком...... - тож, вже бачу, що вкладаюсь матеріалами, меблями і технікою(яку ще не купив) у 9тис.долярів! 4) - а райончик - нормальний! - навколо декілька шкіл/садочків, супермаркети, ТРК Спартак за 200м! від будинку, а до центру 4км! ... ну і на фото - не такий він і поганий виглядає!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!