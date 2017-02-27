Додано: Пон 16 вер, 2019 08:55

Qwerty написав: Долярчик написав: [quote=хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так до 1тис.дол./міс. жодного року, відколи я ФОП - НЕдотягувала! [quote=хоча б 1день/тиждень - а це пропорційно = зменшення моєї зарплатні, яка і так Є така штука-завищені очікування

1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм

2 Якщо людина заробляє в 2,5 рази більше від середньої по країні-це говорить про те що вона може щомісячно відкладати 60% від заробленого(тобто в 1,5 рази більше ніж взагалі заробляють в середньому по країні) , а той хто може відкласти 1,5 середньої зарплати в місяць - навіть математично ясно що входить в 10% найбагатших по поточних доходах

3 Якщо людина.яка входить в 10% найбагатших ниє - це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини. Є така штука-завищені очікування1 Якщо середній дохід по державі=10000грн(400 доларів) в місяць - то заявка-хочаб 25000 грн - як мінімум авантюризм- це не говорить про проблеми країни - це говорить про проблеми в голові такої людини.

========.... а яким боком до мене 2,5 середніх зарплати по Україні(які ХТОСЬ заробляє)????!- я ж конкретно написав там вгорі(виділив)!!!- можна ще звузити/конкретизувати мою зарплатню до ~ 700дол/міс!- можна ще додати сюди 200дол/міс. моєї дружини...АЛЕ!!! - ЩО, СІМ'Ю НЕ ТРЕБА ГОДУВАТИ/ОДІВАТИ? - КОМУНАЛЬ НЕ ТРЕБА ПЛАТИТИ???!- тож, можна в місяць відкладати ~ 300дол.- от тепер можна брати до рук калькулятор і робити підрахуя за останні 9р, що я ФОП!+ не забувати додавати % по депо у гривнях, яких в мене завжди було більше, ніж долародепо!п. с.... нагадаю, що повітря над котлованом, яке перетворилось на чудову квартиру, придбав за ~28К майже 2р.тому!- тепер плавно завершую ремонт.....- то що там калькулятор показує?[/quote]=======Квартира по ціні паркінга в не самому крутому ЖК Києва це нормально... А ремонт у скільки вийшов у вас?! По ціні встановленого в Києві джакузі?! Везе людям з цінами... Жити там у вашому ЖК хоч можна?! Не завалиться?![/quote]========1) - це місто Лева!(а не Київ)2) - брав на стадії залитого котловану в жовтні 2р.тому!3) - ремонт ще дозавершую, але роблю не дорогий, так як діти зроблять з будь-якого ремонту - "канхфетку"- роблю вдвох з батьком...... - тож, вже бачу, що вкладаюсь матеріалами, меблями і технікою(яку ще не купив) у 9тис.долярів!4) - а райончик - нормальний! - навколо декілька шкіл/садочків, супермаркети, ТРК Спартак за 200м! від будинку, а до центру 4км!... ну і на фото - не такий він і поганий виглядає!