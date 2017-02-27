Еще в субботу тут говорил, что нефть на 10% стрельнет, так что эта информация не актуальна.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:08
Еще в субботу тут говорил, что нефть на 10% стрельнет, так что эта информация не актуальна.
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:10
надо солярки по 24 грн/л накупить пока такая есть..
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:10
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:28
может гривен?
Народная примета: если про ОВДП знают бабушки у подъезда, то скоро ждём ракету ту зе мун 29
когда говорят про ОВДП в народные массы завлекают, то это ловят крайних в пирамиде
аналогия с битком па20 тыщ
выпуск ОВДП - это таже эмиссия гривны (замаскированная)
скока там? 265 ярдо гривасов наштамповали под ОВДП
знатненько
430 ярдов агрегат М1(430 +265ярдов под ОВДП)=695 ярдов гривасов делим на 25 ярдов (с учётом ближайшего транша от МВФ - но он же пойдёт на погашения долга прошлого для МВФ?)
Итаго: 695 делим на 23 ярда ЗВР = курс 41,9 грн за 1 бакинский
но плюс минус два грн (зависит от дефицита - профицита платёжного баланса)
коридор, имхо: 40 - 42
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 вер, 2019 09:35, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:30
кому як , як на мене дуже спірне питання , може хто не був у Львові , то весь Львів від крайньої точки до крайньої точки має 10 км , тобто гурбо кажучи від центру до будь-якої окраїни 4-5 км . але СПАРТАК то круто - спору нет . А пробки\тянучки розпочинаются у 8:30 ще за 2-3 км від Львові , в кращому разі при вїзді у Львів. Хоча скажу так мені і з передмісття добиратися краще ніж деяким по місту .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:33
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Чернiвцi 24,7 -24.78
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:36
Re: Валютный рынок в контексте ДС
... ні!
- сьогодні на чергуванні чарівна модераторша Ірина, тож день буде легким і не вимушеним!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:54
Re: Валютный рынок в контексте ДС
...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 вер, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:54
Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес" (квалифицированному - 40 тыс) ?
Польша/Чехия/Германия открыли рынок рабочей силы + безвиз - народ сразу и поехал.
И не стал дожидаться, пока возможный подъем производства на 3-5% в год (в большее не поверю) обеспечил бы такую зарплату рабочему без квалификации на нашем заводе.
Так где причина, а где следствие?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: Пон 16 вер, 2019 09:58
Декілька сотень метрів на північний схід - центр циганського Львова - "Індія"!
Затори у бік центру починаються о 7-55 і до 9-35 як мінімум. Назад - ще веселіше.
Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...
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