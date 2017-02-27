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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2100210121022103>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 357
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
92
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:08

  zzzzzz написав:Нефть +10% после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
США обещали дефицит нефти на рынке восполнить своим стратегическим запасом.

СА после атаки дронов сократило добычу наполовину, это примерно 5 млн.барр.в сутки.
Это 5% общемировой добычи нефти.

Еще в субботу тут говорил, что нефть на 10% стрельнет, так что эта информация не актуальна.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:10

  Zebra написав:
  zzzzzz написав:Нефть +10% после атаки дронов на НПЗ в Саудовской Аравии.
США обещали дефицит нефти на рынке восполнить своим стратегическим запасом.

СА после атаки дронов сократило добычу наполовину, это примерно 5 млн.барр.в сутки.
Это 5% общемировой добычи нефти.

Еще в субботу тут говорил, что нефть на 10% стрельнет, так что эта информация не актуальна.

надо солярки по 24 грн/л накупить пока такая есть..
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:10

  чик написав:утро начинается с оффтопа...

понедельник на базаре баксика выходной.Будет тяжелый день.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:28

  Вкладчик1234 написав:А никого не наводят ни на какие мысли новости про растущий ракетой отрицательный торговый баланс, на сейчас уже 15млрд баксов?


может гривен?
Народная примета: если про ОВДП знают бабушки у подъезда, то скоро ждём ракету ту зе мун 29
когда говорят про ОВДП в народные массы завлекают, то это ловят крайних в пирамиде
аналогия с битком па20 тыщ
выпуск ОВДП - это таже эмиссия гривны (замаскированная)
скока там? 265 ярдо гривасов наштамповали под ОВДП
знатненько :o
430 ярдов агрегат М1(430 +265ярдов под ОВДП)=695 ярдов гривасов делим на 25 ярдов (с учётом ближайшего транша от МВФ - но он же пойдёт на погашения долга прошлого для МВФ?)
Итаго: 695 делим на 23 ярда ЗВР = курс 41,9 грн за 1 бакинский
но плюс минус два грн (зависит от дефицита - профицита платёжного баланса)
коридор, имхо: 40 - 42
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 вер, 2019 09:35, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:30

  Долярчик написав:4) - а райончик - нормальний! - навколо декілька шкіл/садочків, супермаркети, ТРК Спартак за 200м! від будинку, а до центру 4км!
кому як , як на мене дуже спірне питання , може хто не був у Львові , то весь Львів від крайньої точки до крайньої точки має 10 км , тобто гурбо кажучи від центру до будь-якої окраїни 4-5 км . але СПАРТАК то круто - спору нет . А пробки\тянучки розпочинаются у 8:30 ще за 2-3 км від Львові , в кращому разі при вїзді у Львів. Хоча скажу так мені і з передмісття добиратися краще ніж деяким по місту .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чернiвцi 24,7 -24.78
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Мизантрóп написав:Будет тяжелый день.

... ні!
- сьогодні на чергуванні чарівна модераторша Ірина, тож день буде легким і не вимушеним! :)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

...
Востаннє редагувалось Yuri_61 в Пон 16 вер, 2019 09:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:54

  ЛАД написав:Тут недавно было:
При цьому
Внаслідок того ,що грошова маса яка заходить в країну від заробітчан - не є кредитами які збільшують нашу(Державну) заборгованість
То й не дивно що владу не хвилює дизбаланс по товарам....
Поразительно!
Происходит замена экспорта товаров и услуг на экспорт рабочей силы, причём, малоквалифиц. или, по крайней мере, на мало квалифиц. работы, и владу это не должно хвилювать!
Производство падает и владу это не должно хвилювать!
Логика потрясающая.
К тому же меняются местами причина и следствие - выезд заробитчан это следствие падения производства и отсутствия нормально оплачиваемой работы, а не наоборот.

Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес" (квалифицированному - 40 тыс) ?
Польша/Чехия/Германия открыли рынок рабочей силы + безвиз - народ сразу и поехал.
И не стал дожидаться, пока возможный подъем производства на 3-5% в год (в большее не поверю) обеспечил бы такую зарплату рабочему без квалификации на нашем заводе.
Так где причина, а где следствие?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 09:58

  yama написав:
  Долярчик написав:4) - а райончик - нормальний! - навколо декілька шкіл/садочків, супермаркети, ТРК Спартак за 200м! від будинку, а до центру 4км!
кому як , як на мене дуже спірне питання , може хто не був у Львові , то весь Львів від крайньої точки до крайньої точки має 10 км , тобто гурбо кажучи від центру до будь-якої окраїни 4-5 км . але СПАРТАК то круто - спору нет . А пробки\тянучки розпочинаются у 8:30 ще за 2-3 км від Львові , в кращому разі при вїзді у Львів. Хоча скажу так мені і з передмісття добиратися краще ніж деяким по місту .

Декілька сотень метрів на північний схід - центр циганського Львова - "Індія"!
Затори у бік центру починаються о 7-55 і до 9-35 як мінімум. Назад - ще веселіше.
Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...
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