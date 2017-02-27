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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2019 10:12
athena1 написав:
Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...
То спробуйте позаздрити вчителям, медсестрам... далі продовжіть на свій розсуд.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:14
athena1 написав: yama написав: Долярчик написав:
4) - а райончик - нормальний! - навколо декілька шкіл/садочків, супермаркети, ТРК Спартак за 200м! від будинку, а до центру 4км!
кому як , як на мене дуже спірне питання , може хто не був у Львові , то весь Львів від крайньої точки до крайньої точки має 10 км , тобто гурбо кажучи від центру до будь-якої окраїни 4-5 км . але СПАРТАК то круто - спору нет . А пробки\тянучки розпочинаются у 8:30 ще за 2-3 км від Львові , в кращому разі при вїзді у Львів. Хоча скажу так мені і з передмісття добиратися краще ніж деяким по місту .
Декілька сотень метрів на північний схід - центр циганського Львова - "Індія"!
Затори у бік центру починаються о 7-55 і до 9-35 як мінімум. Назад - ще веселіше.
Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...
Але гараж - вы веткой не ошиблись ?
Уважаемый модератор , пожалуйста, начинайте банить за флуд. Главный распространитель флуда ДОЛЯРЧИК , замусорил уже всю ветку.
Живите своим умом!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:21
zzzzzz написав:
Але гараж - вы веткой не ошиблись ?
Уважаемый модератор , пожалуйста, начинайте банить за флуд. Главный распространитель флуда ДОЛЯРЧИК , замусорил уже всю ветку.
Есть еще план по росту количества постов
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:22
asti написав:
Не нагнетайте! Курс пересмотрят к ноябрю и поставят, вангую, 26.5 +- Сегодня ожидаю сползания вниз, разве что нефть не даст. Гончарук же прозрачно намекнул - ожидаются большие инвестиции
, так что курс сами понимаете куда...
Тут как в анекдоте, не нужно путать туризм с эмиграцией, то есть инвестиции с кредитами. В проекте бюджета на 2020-й год 2/3 расходов приходятся на выплату старых долгов и оборонку, кто в такую страну инвестировать будет? Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению, что напоминает хохму Мордюковой из советской комедии "А не будут брать - отключим газ!"
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:22
Межбанк выкупил пролив. Наверно НБУ вышел с крупными бидами.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 10:31
zzzzzz написав:
Межбанк выкупил пролив. Наверно НБУ вышел с крупными бидами.
Нет, Нацбанка как раз еще не было сегодня. Это не он.
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