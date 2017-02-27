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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2100210121022103

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 357
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
92
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  athena1 написав:Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...

То спробуйте позаздрити вчителям, медсестрам... далі продовжіть на свій розсуд.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:14

  athena1 написав:
  yama написав:
  Долярчик написав:4) - а райончик - нормальний! - навколо декілька шкіл/садочків, супермаркети, ТРК Спартак за 200м! від будинку, а до центру 4км!
кому як , як на мене дуже спірне питання , може хто не був у Львові , то весь Львів від крайньої точки до крайньої точки має 10 км , тобто гурбо кажучи від центру до будь-якої окраїни 4-5 км . але СПАРТАК то круто - спору нет . А пробки\тянучки розпочинаются у 8:30 ще за 2-3 км від Львові , в кращому разі при вїзді у Львів. Хоча скажу так мені і з передмісття добиратися краще ніж деяким по місту .

Декілька сотень метрів на північний схід - центр циганського Львова - "Індія"!
Затори у бік центру починаються о 7-55 і до 9-35 як мінімум. Назад - ще веселіше.
Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...



Але гараж - вы веткой не ошиблись ?

Уважаемый модератор , пожалуйста, начинайте банить за флуд. Главный распространитель флуда ДОЛЯРЧИК , замусорил уже всю ветку.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:21

  zzzzzz написав: Але гараж - вы веткой не ошиблись ?
Уважаемый модератор , пожалуйста, начинайте банить за флуд. Главный распространитель флуда ДОЛЯРЧИК , замусорил уже всю ветку.

Есть еще план по росту количества постов :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:22

  asti написав:Не нагнетайте! Курс пересмотрят к ноябрю и поставят, вангую, 26.5 +- Сегодня ожидаю сползания вниз, разве что нефть не даст. Гончарук же прозрачно намекнул - ожидаются большие инвестиции, так что курс сами понимаете куда...

Тут как в анекдоте, не нужно путать туризм с эмиграцией, то есть инвестиции с кредитами. В проекте бюджета на 2020-й год 2/3 расходов приходятся на выплату старых долгов и оборонку, кто в такую страну инвестировать будет? Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению, что напоминает хохму Мордюковой из советской комедии "А не будут брать - отключим газ!".
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:22

Межбанк выкупил пролив. Наверно НБУ вышел с крупными бидами.
Живите своим умом!
zzzzzz
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