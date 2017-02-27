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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2101210221032104>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 357
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
92
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:48

  Dobrofey написав:
  asti написав:Не нагнетайте! Курс пересмотрят к ноябрю и поставят, вангую, 26.5 +- Сегодня ожидаю сползания вниз, разве что нефть не даст. Гончарук же прозрачно намекнул - ожидаются большие инвестиции, так что курс сами понимаете куда...

Тут как в анекдоте, не нужно путать туризм с эмиграцией, то есть инвестиции с кредитами. В проекте бюджета на 2020-й год 2/3 расходов приходятся на выплату старых долгов и оборонку, кто в такую страну инвестировать будет? Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению, что напоминает хохму Мордюковой из советской комедии "А не будут брать - отключим газ!".


З проекту державного бюджету на 2020 рік:

Доходи Державного бюджету передбачені у сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн.

Видатки - у сумі 1170,0 млрд грн
Мінімальна зарплата складатиме 4723 грн
Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млрд грн.
Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу – 145,2 млрд грн; погашення державного боргу – 292,9 млрд гривень.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 вер, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:49

  Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес" (квалифицированному - 40 тыс) ?


Работа в Германии по туристическому безвизу ? Сомнительно, что сумма 1400 евро (для квалифицированного рабочего) в договоре с работодателем позволит получить право на проживание и работу в этой стране.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:50

Дяді Саші сьогодні би виповнилося 65. Добра та світла людина була, згадаймо добрим словом.

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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:52

  Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Стовідсотково.

Люди будьте добріші :)

Цікаві вклинення наскільки пам"ятається на гілці допускався.

І дійсно коливання на пару копійок в день - така собі академічна валютна сухість часом потребує розбавлення якоюсь цікавинкою.

І вважаю не лише мені цікаво подивитися співвідношення ціна-будинок біля Спартака, скажімо так, явно не самого гіршого району Львова,в усякому разі не депресивного таких як Рясне чи навіть Сихів.

А тим більше - нерухомість дзеркало економіки, а валюта ,гроші - це кровообіг цієї економіки.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:57

  Investor_33 написав:
  athena1 написав:Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...

То спробуйте позаздрити вчителям, медсестрам... далі продовжіть на свій розсуд.

не так давно лежав у держваній лікарні областного значення, роботи у медсестер дуже багато до 5-10 пацієнтів одночасно отримують крапельниці по два рази в день чи по три + уколи тобто медсестри реально працюють як пчілки і без жодної романтики німецьких фільмів :) :oops:
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:57

  yama написав:
  Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...


Когда идет речь о 40000 грн, то еще может возникнуть вопрос нетто или брутто в разрезе официального трудоустройства. Ну а 20000 грн - это замануха. По трудовому контракту с официальным проживанием - не верю.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 10:58

  Автор77 написав:Стовідсотково.

Люди будьте добріші :)

Цікаві вклинення наскільки пам"ятається на гілці допускався.

І дійсно коливання на пару копійок в день - така собі академічна валютна сухість часом потребує розбавлення якоюсь цікавинкою.

І вважаю не лише мені цікаво подивитися співвідношення ціна-будинок біля Спартака, скажімо так, явно не самого гіршого району Львова,в усякому разі не депресивного таких як Рясне чи навіть Сихів.

А тим більше - нерухомість дзеркало економіки, а валюта ,гроші - це кровообіг цієї економіки.

.... але ж кому тут щось поясниш, якщо тут чуть не видруть очі за те, що курс впав на 3коп.,а вони скинули сьогодні пару "каклєт" долярів! :mrgreen: :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:17

  yama написав:
  Investor_33 написав:
  athena1 написав:Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...

То спробуйте позаздрити вчителям, медсестрам... далі продовжіть на свій розсуд.

не так давно лежав у держваній лікарні областного значення, роботи у медсестер дуже багато до 5-10 пацієнтів одночасно отримують крапельниці по два рази в день чи по три + уколи тобто медсестри реально працюють як пчілки і без жодної романтики німецьких фільмів :) :oops:


Да и медсестрички эти тоже хорошо "подрабатывают". На нашей Слободочке чтоб после операции помочь пациенту в сознании после перелома руки добраться до палаты 20 метров берут 100 грн (это помимо оплат врачам, анастезиологам, и прочее) - такси блин и то дешевле выйдет . Неплохо так набегает у некоторых медсестричек. :o Медреформа наверное суперуспешная. Но это оффтоп здесь.

А если по теме. То минфин же вроде просил нбу месяц назад предоставить какой-то уточненный "реалистичный" курс. Я так понимаю - либо тот не предоставил, либо подтвердил предыдущую известную цифру, либо от нас что-то скрывают? :?:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 16 вер, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:18

  yama написав:
  Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...

Вы из какого региона? В Киеве за 20 с дивана вставать не надо :lol:
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