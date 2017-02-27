asti написав:Не нагнетайте! Курс пересмотрят к ноябрю и поставят, вангую, 26.5 +- Сегодня ожидаю сползания вниз, разве что нефть не даст. Гончарук же прозрачно намекнул - ожидаются большие инвестиции, так что курс сами понимаете куда...
Тут как в анекдоте, не нужно путать туризм с эмиграцией, то есть инвестиции с кредитами. В проекте бюджета на 2020-й год 2/3 расходов приходятся на выплату старых долгов и оборонку, кто в такую страну инвестировать будет? Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению, что напоминает хохму Мордюковой из советской комедии "А не будут брать - отключим газ!".
З проекту державного бюджету на 2020 рік:
Доходи Державного бюджету передбачені у сумі 1 079,5 млрд грн, у тому числі загального фонду – 962,7 млрд грн.
Видатки - у сумі 1170,0 млрд грн Мінімальна зарплата складатиме 4723 грн Фінансування Пенсійного фонду України з державного бюджету складе 172,6 млрд грн. Платежі за державним боргом у 2020 році становитимуть близько 438,1 млрд грн, з яких обслуговування державного боргу – 145,2 млрд грн; погашення державного боргу – 292,9 млрд гривень.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 16 вер, 2019 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес" (квалифицированному - 40 тыс) ?
Работа в Германии по туристическому безвизу ? Сомнительно, что сумма 1400 евро (для квалифицированного рабочего) в договоре с работодателем позволит получить право на проживание и работу в этой стране.
Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
athena1 написав:Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...
То спробуйте позаздрити вчителям, медсестрам... далі продовжіть на свій розсуд.
не так давно лежав у держваній лікарні областного значення, роботи у медсестер дуже багато до 5-10 пацієнтів одночасно отримують крапельниці по два рази в день чи по три + уколи тобто медсестри реально працюють як пчілки і без жодної романтики німецьких фільмів
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...
Когда идет речь о 40000 грн, то еще может возникнуть вопрос нетто или брутто в разрезе официального трудоустройства. Ну а 20000 грн - это замануха. По трудовому контракту с официальным проживанием - не верю.
Цікаві вклинення наскільки пам"ятається на гілці допускався.
І дійсно коливання на пару копійок в день - така собі академічна валютна сухість часом потребує розбавлення якоюсь цікавинкою.
І вважаю не лише мені цікаво подивитися співвідношення ціна-будинок біля Спартака, скажімо так, явно не самого гіршого району Львова,в усякому разі не депресивного таких як Рясне чи навіть Сихів.
А тим більше - нерухомість дзеркало економіки, а валюта ,гроші - це кровообіг цієї економіки.
.... але ж кому тут щось поясниш, якщо тут чуть не видруть очі за те, що курс впав на 3коп.,а вони скинули сьогодні пару "каклєт" долярів!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
athena1 написав:Долар продовжує дивувати на очікуваннях ринку землі і овдп. Експортерам багатьом не позаздриш...
То спробуйте позаздрити вчителям, медсестрам... далі продовжіть на свій розсуд.
не так давно лежав у держваній лікарні областного значення, роботи у медсестер дуже багато до 5-10 пацієнтів одночасно отримують крапельниці по два рази в день чи по три + уколи тобто медсестри реально працюють як пчілки і без жодної романтики німецьких фільмів
Да и медсестрички эти тоже хорошо "подрабатывают". На нашей Слободочке чтоб после операции помочь пациенту в сознании после перелома руки добраться до палаты 20 метров берут 100 грн (это помимо оплат врачам, анастезиологам, и прочее) - такси блин и то дешевле выйдет . Неплохо так набегает у некоторых медсестричек. Медреформа наверное суперуспешная. Но это оффтоп здесь.
А если по теме. То минфин же вроде просил нбу месяц назад предоставить какой-то уточненный "реалистичный" курс. Я так понимаю - либо тот не предоставил, либо подтвердил предыдущую известную цифру, либо от нас что-то скрывают?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 16 вер, 2019 11:19, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...
Вы из какого региона? В Киеве за 20 с дивана вставать не надо