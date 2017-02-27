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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2101210221032104

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 357
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
92
Всього голосів : 357
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:19

  airmax78 написав:Комрады, так че, завтра на налике возможен какой-то движ? Или гривнеукрепляж продолжится? Нефти-то и ГСМ у нас своих нет.

Завтра или послезавтра - это уже не так важно. Суть же в том, что искусственно перекрывают весь импорт, чтобы по максимуму снизить спрос на валюту. Т.е. по факту жмут из последних сил, чтобы вытряхнуть валюту из населения и бизнеса. Вы хотите при таком раскладе продавать доллары? Могу только пожелать удачи! :mrgreen: А я лично не тороплюсь, потихоньку подкупаю валюту по случаю.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:27

  Dobrofey написав:Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению
так еще в советском союзе после революции народу зарплату выдавали ОВГЗ , потом выплачивали по очень хитрому графику через много лет какие-то копейки . Так что ОВГЗ - народу это не новость . В остальном согласен.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:30

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
16.09.2019................2476,8734
Доллар прибавил почти 6 копеек.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия. За первые 45 минут просели еще на 5 копеек без оборотов, чуток постояли и, с началом активной фазы торгов вернулись к уровням открытия. После 40 минут работы в балансе наметилось движение вниз.
Как вычислили еще в пятницу, НБУ выкупил около 80 млн.
Остатки на коррсчетах пополнились, в основном, стараниями казначейства. Традиционного для пятницы увеличения объемов суточных сертификатов для противостояния казначейству не хватило.
Обращает на себя внимание очень скромный объем привлечения двухнедельного рефинанса. Основная сумма прошлого рефинанса была погашена досрочно, а сейчас были погашены и перепривлечены остатки каким-то некрупным банком.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
12.09.2019
Усього, млн дол. США 432.3
Обороты рабочие.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Гривна удивляет. Четыре причины аномальной стабильности нацвалюты и три прогноза
https://finance.liga.net/all/article/pr ... toy-osenyu
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 11:49

  Alex2007 написав:минфин же вроде просил нбу месяц назад предоставить какой-то уточненный "реалистичный" курс. Я так понимаю - либо тот не предоставил, либо подтвердил предыдущую известную цифру, либо от нас что-то скрывают? :?:

Скорее всего, ждут результатов переговоров с МВФ, которые сейчас проводятся. В доходной части бюджета на 2020-й год заложили 15 млрд долларов кредитов, если дадут меньше, то курс однозначно придется повышать.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:04

  yama написав:
  Dobrofey написав:Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению
так еще в советском союзе после революции народу зарплату выдавали ОВГЗ , потом выплачивали по очень хитрому графику через много лет какие-то копейки . Так что ОВГЗ - народу это не новость . В остальном согласен.

в СССР облигации назывались "Государственный внутренний выигрышный займ", по ним еще и лотереи проводились, народ мог выиграть деньги или дефицитный телевизор. Можно подать идею новой власти например разыгрывать по ним бесплатные билеты на концерт "Квартала" или автограф Зе-Голобородька :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:13

  kwon написав:
  yama написав:
  Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...

Вы из какого региона? В Киеве за 20 с дивана вставать не надо :lol:

Такое чувство, будто это массовое явление
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:14

... за крок до перевороту думок ©

...еееехххххх........- такий курс, що і Долярчик не знає, що робити з своїми долярчиками, які паряться на депо?! - і одні вже можу помацяти цього тижня :) а решта - розбиті на частини до жовтня/листопада/грудня/січня...
- брав їх для перестрахування і диверсифікації, якщо раптом курс в ці місяці стрибне до 27-28!
- то щоб не закупляти товар для свого бізнесу по такому курсу - я б знімав СВОЇ долярчики з депо!
.... і тільки на грудень розмістив одну "каклєту" для спекуляцій.....

- а тепер що?
- мабуть, буду перекладати все на грудень, а там..... - якщо не буде(27-28), то закину на річне депо...
1) - бо, по такому курсу, як на моменті, не хочеться конвертувати, а ГОЛОВНЕ диверсифікація - мусить бути! - не зазодити ж в гривню на всі 99%! :)
2) - хоч, я, майже, на всі 100500% впевнений, що курс, до наступної осені буде коливатись 24-26,ХХ!
- а як не буде зовнішніх катаклізмів/криз - то всі 5р. долар може спускатись по 50коп - 1грн щороку ВНИЗ !
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:17

  Мизантрóп написав:
  чик написав:утро начинается с оффтопа...

понедельник на базаре баксика выходной.Будет тяжелый день.

Так он же жаловался, что у него нет выходных. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:22

reef новый левел достиг при Зе.Мечтает 3-4 выходных иметь.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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