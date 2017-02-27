Додано: Пон 16 вер, 2019 12:14

...еееехххххх........- такий курс, що і Долярчик не знає, що робити з своїми долярчиками, які паряться на депо?! - і одні вже можу помацяти цього тижняа решта - розбиті на частини до жовтня/листопада/грудня/січня...- брав їх для перестрахування і диверсифікації, якщо раптом курс в ці місяці стрибне до 27-28!- то щоб не закупляти товар для свого бізнесу по такому курсу - я б знімав СВОЇ долярчики з депо!.... і тільки на грудень розмістив одну "каклєту" для спекуляцій.....- а тепер що?- мабуть, буду перекладати все на грудень, а там..... - якщо не буде(27-28), то закину на річне депо...1) - бо, по такому курсу, як на моменті, не хочеться конвертувати, а ГОЛОВНЕ диверсифікація - мусить бути! - не зазодити ж в гривню на всі 99%!2) - хоч, я, майже, на всі 100500% впевнений, що курс, до наступної осені буде коливатись 24-26,ХХ!- а як не буде зовнішніх катаклізмів/криз - то всі 5р. долар може спускатись по 50коп - 1грн щороку ВНИЗ !