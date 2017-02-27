Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 16.09.2019................2476,8734 Доллар прибавил почти 6 копеек. Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия. За первые 45 минут просели еще на 5 копеек без оборотов, чуток постояли и, с началом активной фазы торгов вернулись к уровням открытия. После 40 минут работы в балансе наметилось движение вниз. Как вычислили еще в пятницу, НБУ выкупил около 80 млн. Остатки на коррсчетах пополнились, в основном, стараниями казначейства. Традиционного для пятницы увеличения объемов суточных сертификатов для противостояния казначейству не хватило. Обращает на себя внимание очень скромный объем привлечения двухнедельного рефинанса. Основная сумма прошлого рефинанса была погашена досрочно, а сейчас были погашены и перепривлечены остатки каким-то некрупным банком.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 12.09.2019 Усього, млн дол. США 432.3 Обороты рабочие.
Alex2007 написав:минфин же вроде просил нбу месяц назад предоставить какой-то уточненный "реалистичный" курс. Я так понимаю - либо тот не предоставил, либо подтвердил предыдущую известную цифру, либо от нас что-то скрывают?
Скорее всего, ждут результатов переговоров с МВФ, которые сейчас проводятся. В доходной части бюджета на 2020-й год заложили 15 млрд долларов кредитов, если дадут меньше, то курс однозначно придется повышать.
Dobrofey написав:Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению
так еще в советском союзе после революции народу зарплату выдавали ОВГЗ , потом выплачивали по очень хитрому графику через много лет какие-то копейки . Так что ОВГЗ - народу это не новость . В остальном согласен.
в СССР облигации назывались "Государственный внутренний выигрышный займ", по ним еще и лотереи проводились, народ мог выиграть деньги или дефицитный телевизор. Можно подать идею новой власти например разыгрывать по ним бесплатные билеты на концерт "Квартала" или автограф Зе-Голобородька
Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...
Вы из какого региона? В Киеве за 20 с дивана вставать не надо
...еееехххххх........- такий курс, що і Долярчик не знає, що робити з своїми долярчиками, які паряться на депо?! - і одні вже можу помацяти цього тижня а решта - розбиті на частини до жовтня/листопада/грудня/січня... - брав їх для перестрахування і диверсифікації, якщо раптом курс в ці місяці стрибне до 27-28! - то щоб не закупляти товар для свого бізнесу по такому курсу - я б знімав СВОЇ долярчики з депо! .... і тільки на грудень розмістив одну "каклєту" для спекуляцій.....
- а тепер що? - мабуть, буду перекладати все на грудень, а там..... - якщо не буде(27-28), то закину на річне депо... 1) - бо, по такому курсу, як на моменті, не хочеться конвертувати, а ГОЛОВНЕ диверсифікація - мусить бути! - не зазодити ж в гривню на всі 99%! 2) - хоч, я, майже, на всі 100500% впевнений, що курс, до наступної осені буде коливатись 24-26,ХХ! - а як не буде зовнішніх катаклізмів/криз - то всі 5р. долар може спускатись по 50коп - 1грн щороку ВНИЗ !
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Dobrofey написав:Скорее всего, ждут результатов переговоров с МВФ, которые сейчас проводятся. В доходной части бюджета на 2020-й год заложили 15 млрд долларов кредитов, если дадут меньше, то курс однозначно придется повышать.
А дадут однозначно меньше, потому что наши новые властители снова начнут быковать и руки выкручивать МВФ. Ведь там по условиям предоставления кредита опять требования борьбы с коррупцией, независимость судей, защита инвесторов, и т.д. На это наши однозначно не пойдут в полном объеме. Как же тогда "Криворожсталь" отжимать и "Укртатнафту"? И с "Приватом" тогда как Бене быть? Ну и плюс начнут тыкать носом буржуев в ЗВР, дескат ьмы и без вас вон и кредитов сколько уже отдали, и еще даже нарастили запасы валюты. Короче будут выжимать по максимуму деньги, и резать условия. Думаю на 7-8 миллиардах в лучшем случае сойдутся. А реально может в пределах 5. Но если будут быковать, как в прошлый раз, то и 1-2 можем не увидеть! В общем на ожиданиях "дадут 15 ярдов" укрепили гривну по самые помидоры, а по факту будет теперь только ослабление.