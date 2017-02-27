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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2102210321042105

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 358
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
93
Всього голосів : 358
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:45

  greenozon написав:
  Долярчик написав:- брав їх для перестрахування і диверсифікації,


в корзинці має бути більше валют, не доларом єдиним!
як щодо Євро?
норм. курс на моменті


Так 1,1 ведь. Что в таком курсе хорошего ?
Или вы думаете, что будет 1,2 или 1,3 ?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 12:48

  yuri_m написав:
  Dobrofey написав:Скорее всего, ждут результатов переговоров с МВФ, которые сейчас проводятся. В доходной части бюджета на 2020-й год заложили 15 млрд долларов кредитов, если дадут меньше, то курс однозначно придется повышать.

А дадут однозначно меньше, потому что наши новые властители снова начнут быковать и руки выкручивать МВФ. Ведь там по условиям предоставления кредита опять требования борьбы с коррупцией, независимость судей, защита инвесторов, и т.д. На это наши однозначно не пойдут в полном объеме. Как же тогда "Криворожсталь" отжимать и "Укртатнафту"? И с "Приватом" тогда как Бене быть? Ну и плюс начнут тыкать носом буржуев в ЗВР, дескат ьмы и без вас вон и кредитов сколько уже отдали, и еще даже нарастили запасы валюты. Короче будут выжимать по максимуму деньги, и резать условия. Думаю на 7-8 миллиардах в лучшем случае сойдутся. А реально может в пределах 5. Но если будут быковать, как в прошлый раз, то и 1-2 можем не увидеть! В общем на ожиданиях "дадут 15 ярдов" укрепили гривну по самые помидоры, а по факту будет теперь только ослабление.


15 ярдов вродь и не просят:
https://news.finance.ua/ru/news/-/45634 ... -bloomberg
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:24

  kwon написав:
  yama написав:
  Starikan написав:Видели в метро объявление: "работа на заводе в Германии без квалификации - 20 тыс грн/мес"
не привлекает слишком много переменных и непонятных: качество жилья за чей счет жилье ? сколько часов рабочий день и так далее если например в Украине вкалывать по 12 часов в день то тоже можно 20 000 грн зарабатывать ...

Вы из какого региона? В Киеве за 20 с дивана вставать не надо :lol:
Львов. А поделитесь как в личку , я тоже хочу не вставая с дивана бабло зашибать
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 13:25

  V2 написав:Гривна удивляет. Четыре причины аномальной стабильности нацвалюты и три прогноза
https://finance.liga.net/all/article/pr ... toy-osenyu

Врожай... Ціни на чорний метал.. Займи... Наче такого раніше не було.
Жодного слова про надходження від "заробітчан" та "схематози" з бюджетною гривнею. Такого в підручниках, по яких вчили експертів, не писали, звичайно.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:06

  Dobrofey написав:
  yama написав:
  Dobrofey написав:Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению
так еще в советском союзе после революции народу зарплату выдавали ОВГЗ , потом выплачивали по очень хитрому графику через много лет какие-то копейки . Так что ОВГЗ - народу это не новость . В остальном согласен.

в СССР облигации назывались "Государственный внутренний выигрышный займ", по ним еще и лотереи проводились, народ мог выиграть деньги или дефицитный телевизор. Можно подать идею новой власти например разыгрывать по ним бесплатные билеты на концерт "Квартала" или автограф Зе-Голобородька :lol:
это уже в более позднее время, в самом начале розыграшей не было просто всех прокинули и все .
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:06

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Как-то странно работает форум. Обновляю страницу - последний комментарий в 13:25, а сейчас 15:06. Уже не первый раз замечаю такое. А через некоторое время обновлю и подтянуться сообщения где дата публикации будет в этот промежуток

Модераторы пускают только "нужные сообщения"? Как же тогда возникает оффтоп?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:08

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Время на сервере форума отстаёт на час?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:11

  Любопытный написав:Как-то странно работает форум. Обновляю страницу - последний комментарий в 13:25, а сейчас 15:06. Уже не первый раз замечаю такое. А через некоторое время обновлю и подтянуться сообщения где дата публикации будет в этот промежуток

Модераторы пускают только "нужные сообщения"? Как же тогда возникает оффтоп?

да при ДС тут была предмодерация особенно для новичков. а теперь меня как "старожила" :lol: :mrgreen: пропускает сразу
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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