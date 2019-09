Додано: Пон 16 вер, 2019 13:25

V2 написав: Гривна удивляет. Четыре причины аномальной стабильности нацвалюты и три прогноза

Врожай... Ціни на чорний метал.. Займи... Наче такого раніше не було.

Жодного слова про надходження від "заробітчан" та "схематози" з бюджетною гривнею. Такого в підручниках, по яких вчили експертів, не писали, звичайно.

