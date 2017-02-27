Dobrofey написав: Скорее всего, ждут результатов переговоров с МВФ, которые сейчас проводятся. В доходной части бюджета на 2020-й год заложили 15 млрд долларов кредитов, если дадут меньше, то курс однозначно придется повышать. Скорее всего, ждут результатов переговоров с МВФ, которые сейчас проводятся. В доходной части бюджета на 2020-й год заложили 15 млрд долларов кредитов, если дадут меньше, то курс однозначно придется повышать.

А дадут однозначно меньше, потому что наши новые властители снова начнут быковать и руки выкручивать МВФ. Ведь там по условиям предоставления кредита опять требования борьбы с коррупцией, независимость судей, защита инвесторов, и т.д. На это наши однозначно не пойдут в полном объеме. Как же тогда "Криворожсталь" отжимать и "Укртатнафту"? И с "Приватом" тогда как Бене быть? Ну и плюс начнут тыкать носом буржуев в ЗВР, дескат ьмы и без вас вон и кредитов сколько уже отдали, и еще даже нарастили запасы валюты. Короче будут выжимать по максимуму деньги, и резать условия. Думаю на 7-8 миллиардах в лучшем случае сойдутся. А реально может в пределах 5. Но если будут быковать, как в прошлый раз, то и 1-2 можем не увидеть! В общем на ожиданиях "дадут 15 ярдов" укрепили гривну по самые помидоры, а по факту будет теперь только ослабление.