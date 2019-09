Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти из-за нападения на НПЗ в Саудовской Аравии.Об этом Трамп написал в своем Twitter."Я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, в случае необходимости, в объеме, который будет определен, достаточный для обеспечения хорошего снабжения рынков", - заявил Трамп.....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite одобрение of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States.— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019Читайте также: Из-за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии цены на нефть резко растутТрамп также заверил, что США известно, кто стоял за атакой и добавил, что Вашингтон готов действовать, однако ждет результатов расследования от правительства Саудовской Аравии."Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания считать, что мы знаем, кто в этом виноват, мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения, но мы ждем, что скажет королевство о том, кто, по их мнению, стоял за нападением и как нам следует действовать дальше", - подчеркнул Трамп.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии несет Иран.