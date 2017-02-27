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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2103210421052106

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:20

  Долярчик написав:
  Мизантрóп написав:Будет тяжелый день.

... ні!
- сьогодні на чергуванні чарівна модераторша Ірина, тож день буде легким і не вимушеним! :)


Долярчику, я хоч і відпочила (перший робочий день після відпустки) і вже зовсім добра :)!
Проте рекомендую зав'язувати з оффтопом!!!
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:45

  V2 написав:Гривна удивляет. Четыре причины аномальной стабильности нацвалюты и три прогноза
https://finance.liga.net/all/article/pr ... toy-osenyu


Какая же это стабильность ? Когда курс прыгает туда-сюда и никто не знает каким будет на ближайшую перспективу...
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:48

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з...........16.09.2019...........17.09.2019
дата розрахунку..........13.09.2019...........16.09.2019
Долар США.................2471,0681............2477,1443
После полудня доллар укрепился еще на четверть копейки.
Открылись на 1.5 копейки ниже закрытия. За первые 45 минут просели еще на 5 копеек без оборотов, чуток постояли и, с началом активной фазы торгов вернулись к уровням открытия. После 40 минут работы в балансе наметилось движение вниз. Это движение вниз в 12 оказалось всего лишь отскоком на копейку. После 14 присели еще на полкопейки, а около 15 на полкопейки расширили спред вниз.
В общем, можно утверждать, что после 12 динамики уже не было.

Этот день в истории:
2017 - 2622.43 (-145)
2018 - 2815.20 (-338)

2016 - 2590.10
2015 - 2182.25
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 14:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Любопытный написав:
  yuri_m написав:
  Dobrofey написав:Скорее всего, ждут результатов переговоров с МВФ, которые сейчас проводятся. В доходной части бюджета на 2020-й год заложили 15 млрд долларов кредитов, если дадут меньше, то курс однозначно придется повышать.

А дадут однозначно меньше, потому что наши новые властители снова начнут быковать и руки выкручивать МВФ. Ведь там по условиям предоставления кредита опять требования борьбы с коррупцией, независимость судей, защита инвесторов, и т.д. На это наши однозначно не пойдут в полном объеме. Как же тогда "Криворожсталь" отжимать и "Укртатнафту"? И с "Приватом" тогда как Бене быть? Ну и плюс начнут тыкать носом буржуев в ЗВР, дескат ьмы и без вас вон и кредитов сколько уже отдали, и еще даже нарастили запасы валюты. Короче будут выжимать по максимуму деньги, и резать условия. Думаю на 7-8 миллиардах в лучшем случае сойдутся. А реально может в пределах 5. Но если будут быковать, как в прошлый раз, то и 1-2 можем не увидеть! В общем на ожиданиях "дадут 15 ярдов" укрепили гривну по самые помидоры, а по факту будет теперь только ослабление.


15 ярдов вродь и не просят:
https://news.finance.ua/ru/news/-/45634 ... -bloomberg

Так ведь Украина клянчит кредиты не только у МВФ. Есть еще продажа еврооблигаций, гривневые ОВГЗ, кредиты от ЕБРР и под гарантии США, глядишь так 15-ка и наберется. А платежей по госдолгу на 440 млрд гривен, вот и выйдет курс "30" по Коломойскому.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:00

Re: Валютный рынок в контексте ДС

На брифинге представителя президента в парламенте мадемуазель посетовала, что дешевый долар сильно повышает благосостояние граждан :) ( че то по ценам не особо заметно),
но одновременно сильно понижает поступления в бюджет.

Пожаловалась, что в результате надо урезать расходы , в т.ч. социальные програмы.


Т.е. это надо понимать так ,как кошка иногда за своим хвостом ганяется :)

В любом случае оптимизм украинского народа очень сильно преувеличен.

Пацаны пошли самым простым путем - пробуют навести платежную налоговую дисциплину, пощипать субсидиантов, ФОПов немножко и т.п.

В то же время всей гениальности менеджеров 95-го квартала не хватает на простую как дважды два мысль :

В условиях когда квартальщики на задних лапках пляшут перед олигархами и монополиями
- да ,за счет наведения элементарного порядка и ограничения мародерства страна может действительно уйти от катастрофы и не провалится в зашкаливающие валютные курсы, но одновременно и серьезного прорыва не будет, поляками и даже подобием поляков нам не стать.

Но в принципе сытый голодного не понимает, людям,

имеющим доход в несколько миллионов гривен в месяц "плюс" ( как минимум, это как минималка для них)

в принципе не понятно почему народ продолжает валом валить из страны
олигархов,
схемщиков
и подельщиков
тех же " слуг народа" в сфере юстиции, строительства и т.п.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ірина_ написав:Долярчику, я хоч і відпочила (перший робочий день після відпустки) і вже зовсім добра !
Проте рекомендую зав'язувати з оффтопом!!!

... а що я? - як ніхто не провокує - то пишу виключно про курс!!! :)
  Долярчик написав:...еееехххххх........- такий, на моменті, курс, що і Долярчик не знає, що робити з своїми долярчиками, які паряться на депо?! - і одні вже можу помацяти цього тижня :) а решта - розбиті на частини до жовтня/листопада/грудня/січня...
- брав їх для перестрахування і диверсифікації, якщо раптом курс в ці місяці стрибне до 27-28!
- то щоб не закупляти товар для свого бізнесу по такому курсу - я б знімав СВОЇ долярчики з депо!
.... і тільки на грудень розмістив одну "каклєту" для спекуляцій.....

- а тепер що?
- мабуть, буду перекладати все на грудень, а там..... - якщо не буде(27-28), то закину на річне депо...
1) - бо, по такому курсу, як на моменті, не хочеться конвертувати, а ГОЛОВНЕ диверсифікація - мусить бути! - не заходити ж в гривню на всі 99%! :)
2) - хоч, я, майже, на всі 100500% впевнений, що курс, до наступної осені буде коливатись 24-26,ХХ!
- а як не буде зовнішніх катаклізмів/криз - то всі 5р. долар може спускатись по 50коп - 1грн щороку ВНИЗ !
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:26

  Dobrofey написав:
  yama написав:
  Dobrofey написав:Дошло до того, что власть уже хочет втюхивать ОВГЗ населению
так еще в советском союзе после революции народу зарплату выдавали ОВГЗ , потом выплачивали по очень хитрому графику через много лет какие-то копейки . Так что ОВГЗ - народу это не новость . В остальном согласен.

в СССР облигации назывались "Государственный внутренний выигрышный займ", по ним еще и лотереи проводились, народ мог выиграть деньги или дефицитный телевизор. Можно подать идею новой власти например разыгрывать по ним бесплатные билеты на концерт "Квартала" или автограф Зе-Голобородька :lol:

лучше не автограф, а велосипед Зе-голобородька
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 15:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Трамп разрешил открыть стратегические запасы нефти США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился открыть стратегические запасы нефти из-за нападения на НПЗ в Саудовской Аравии.
Об этом Трамп написал в своем Twitter.

"Я санкционировал выпуск нефти из стратегического нефтяного резерва, в случае необходимости, в объеме, который будет определен, достаточный для обеспечения хорошего снабжения рынков", - заявил Трамп.

....sufficient to keep the markets well-supplied. I have also informed all appropriate agencies to expedite одобрение of the oil pipelines currently in the permitting process in Texas and various other States.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 15, 2019
Читайте также: Из-за атаки на НПЗ в Саудовской Аравии цены на нефть резко растут
Трамп также заверил, что США известно, кто стоял за атакой и добавил, что Вашингтон готов действовать, однако ждет результатов расследования от правительства Саудовской Аравии.

"Нефтяной сектор Саудовской Аравии был атакован. Есть основания считать, что мы знаем, кто в этом виноват, мы находимся в полной боеготовности, и все будет зависеть от подтверждения, но мы ждем, что скажет королевство о том, кто, по их мнению, стоял за нападением и как нам следует действовать дальше", - подчеркнул Трамп.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии несет Иран.
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