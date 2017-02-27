RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2104210521062107

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 16:53

  alexualex написав:
  V2 написав:Гривна удивляет. Четыре причины аномальной стабильности нацвалюты и три прогноза
https://finance.liga.net/all/article/pr ... toy-osenyu


Какая же это стабильность ? Когда курс прыгает туда-сюда и никто не знает каким будет на ближайшую перспективу...

Привикайте. Тепер тільки так. Забудьте про сталий курс. Його більше не буде.
Маємо замкнуте коло:
В умовах відсутності конкуренції і захисту права власності та присутності корупції і совкової ментальності ціни на кінцеву продукцію в Україні рухаються тільки в одному напрямі. Вгору. Це тримає інфляцію на високому рівні.
Щоб була стабільність курсу потрібно більше виробляти продукції із високою доданою вартістю. Для цього потрібні інвестиції. А інвестувати без захисту прав та із дорогими кредитами ніхто не буде. Здешевити кредити важко бо висока інфляція та відповідно висока облікова ставка.
Все це замкнуте коло може розірвати тільки одна єдина річ. РЕАЛЬНА СУДОВА РЕФОРМА.І ніщо інше. Тільки незалежні суди можуть реально поставити нас на шлях розвитку.
До поки перед законом не будуть всі рівні - будемо топтатись на місці із маленькими поступками в кращу сторону. За рахунок таких як Уляна Супрун і їй подібних.
Хоча віри, що це відбудеться в найближчі 5 років не має. Це не вигідно нікому хто був та є при владі. Адже всі вони були або навіть зараз залежні від тих кому така система кругової поруки вигідна.
Потрібно хоча б 30-50 таких як Супрун на вищих державних посадах, щоб все "перевернути". Ну і ще звичайно нове покоління яке не буде вважати, що все що навколо їм повинна дати держава.
Перепрошую за офтоп. Якось наболіло.
Франківськ на вечір 24,62/24,78
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
Повідомлень: 525
З нами з: 23.01.09
Подякував: 99 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:08

Доллар по ходу еще в восходящем тренде в мире и в нисходящем у нас. Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:
-Продажа земли начнется и нормализуется, рынок земли стабилизируется (достоверность версии 80%),
-запасы зерна закончатся (достоверность версии 70%),
-МВФ не даст денег (достоверность версии 17%),
-Украина объявит дефолт на основании внешней агрессии или другой причины (версия 55%).

Думаю, что спусковым крючком может стать и смена тренда по доллару в мире. А это происходит при наступлении только очень заметных событий в мире. В данном контексте надеюсь, что речь не пойдет о войне или технологической катастрофе а-ля Чернобыль или Фукусима. НБУ точно начнет исходя из надуманных соображений девальвировать гривну быстрее, чем доллар (или евро, мы ведь уже сблизились с ЕС).
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  buratinyo написав:Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:

Есть более прозаический вариант.
Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.
Вероятность в процентах вычислять не буду :)
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4216
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1602 раз.
Подякували: 3051 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:27

  Ser Fil написав:
Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.
В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн.
Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук.
Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%.
Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html[/quote]



Вот для чего всякую ерунду выдумывать если есть первоисточник... https://mof.gov.ua/uk/news/kabinet_mini ... _radi-1801
Расчёты производятся исходя из Бюджетного кодекса, который обязан использовать официально макропрогноз. А он утверждается КМУ. В последний раз - в мае на 2020-2022.

А что за зверь "монетарные прогнозы НБУ" :lol: ? И где написано что они ("монетарные прогнозы НБУ") должны быть согласованы с кем то? Это всего лишь оценка НБУ, которую он не обязан ни с кем согласовывать.
У Козюка кстати блог был на эту тему - https://biz.nv.ua/experts/prognozy-nbu- ... 33840.html. Достаточно подробно описана ситуация.
Кроме того, а где это НБУ опубликовал прогноз курса на 2020? Может чего пропустил?
lrs7719
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1566
З нами з: 13.07.16
Подякував: 266 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 17:35

Касательно амнистий и деклараций. Интересно, что по нынешнему законодательству, если ты даже не заплатил какой-то налог более 3-х лет назад и это официально подтверждено и существует налоговый долг, то этот долг списывается по сроку давности, не говоря уже о мнимых требованиях мнимых налогов, а закон обратной силы не имеет. Как они собираются все это изменить задним числом? Переломать все через колено? Европейский суд их сотрет.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20819
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2060 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:34

  Сибарит написав: осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.
Вероятность в процентах вычислять не буду :)


Какой бархатный сезон?! :roll:
Ты уже расслабился как Плейшнер в Берне. :shock:

С сегодняшнего утра администрация Белого дома классифицирует международную обстановку как "глобальный конфликт". Трамп среди них там сейчас голубь. Если не стрельнет, то получит Нобелевку за мир.
Но скорее всего - Персидские мотивы 2.0.

Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе —
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...


Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 7306
З нами з: 14.11.11
Подякував: 314 раз.
Подякували: 3645 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:46

  Libo написав:
  Сибарит написав: осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.
Вероятность в процентах вычислять не буду :)


Какой бархатный сезон?! :roll:
Ты уже расслабился как Плейшнер в Берне. :shock:

С сегодняшнего утра администрация Белого дома классифицирует международную обстановку как "глобальный конфликт". Трамп среди них там сейчас голубь. Если не стрельнет, то получит Нобелевку за мир.
Но скорее всего - Персидские мотивы 2.0.

Хороша ты, Персия, я знаю,
Розы, как светильники, горят
И опять мне о далеком крае
Свежестью упругой говорят.
Хороша ты, Персия, я знаю.

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага.
И твой голос, дорогая Шага,
В этот трудный расставанья час
Слушаю в последний раз.

Но тебя я разве позабуду?
И в моей скитальческой судьбе
Близкому и дальнему мне люду
Буду говорить я о тебе —
И тебя навеки не забуду.

Я твоих несчастий не боюсь,
Но на всякий случай твой угрюмый
Оставляю песенку про Русь:
Запевая, обо мне подумай,
И тебе я в песне отзовусь...






...ну наконец то , думал уж , что все из души исчерпано.

Здравствуйте.
холява
2
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 27.09.12
Подякував: 1952 раз.
Подякували: 1792 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:50

  hxbbgaf написав:Касательно амнистий и деклараций. Интересно, что по нынешнему законодательству, если ты даже не заплатил какой-то налог более 3-х лет назад и это официально подтверждено и существует налоговый долг, то этот долг списывается по сроку давности, не говоря уже о мнимых требованиях мнимых налогов, а закон обратной силы не имеет. Как они собираются все это изменить задним числом? Переломать все через колено? Европейский суд их сотрет.

я бы ввел штрафы новые, а исковую давность бы 3-х летнюю не отменял, это неприлично.

Ну, типа, должен налогов 1000000 грн за прошлый период 3 года назад и не оплатил. Обнаружила проверка и тут на выбор либо добровольный взнос в размере недоимки, либо штраф в трехкратном размере от недоимки плюс аннулирование всех разрешений :shock:

Но считаю, что главное сейчас это накачка экономики деньгами. Все способы приемлемы. В том числе продажа ОВГЗ за валюту.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1177
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2123 раз.
Подякували: 384 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 18:54

  Сибарит написав:
  buratinyo написав:Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:

Есть более прозаический вариант.
Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.
Вероятность в процентах вычислять не буду :)


Ні, все простіше. Гра на зміцнення продовжується.
sinus
 
Повідомлень: 635
З нами з: 06.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:00

  Сибарит написав:
  buratinyo написав:Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:

Есть более прозаический вариант.
Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.
Вероятность в процентах вычислять не буду :)

астрологи говорят, что по звёздам 13го была точка перелома и начнётся рост...
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5583
З нами з: 20.11.08
Подякував: 68 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2104210521062107
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 669, 670, 671
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6703 1454125
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2019 19:16
vovan_prm
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 19, 20, 21
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
201 17715
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 23:00
tumos
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1570, 1571, 1572
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15714 1878102
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 вер, 2019 13:49
Vitaka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76332)
16.09.2019 20:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.