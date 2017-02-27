Какая же это стабильность ? Когда курс прыгает туда-сюда и никто не знает каким будет на ближайшую перспективу...
Привикайте. Тепер тільки так. Забудьте про сталий курс. Його більше не буде. Маємо замкнуте коло: В умовах відсутності конкуренції і захисту права власності та присутності корупції і совкової ментальності ціни на кінцеву продукцію в Україні рухаються тільки в одному напрямі. Вгору. Це тримає інфляцію на високому рівні. Щоб була стабільність курсу потрібно більше виробляти продукції із високою доданою вартістю. Для цього потрібні інвестиції. А інвестувати без захисту прав та із дорогими кредитами ніхто не буде. Здешевити кредити важко бо висока інфляція та відповідно висока облікова ставка. Все це замкнуте коло може розірвати тільки одна єдина річ. РЕАЛЬНА СУДОВА РЕФОРМА.І ніщо інше. Тільки незалежні суди можуть реально поставити нас на шлях розвитку. До поки перед законом не будуть всі рівні - будемо топтатись на місці із маленькими поступками в кращу сторону. За рахунок таких як Уляна Супрун і їй подібних. Хоча віри, що це відбудеться в найближчі 5 років не має. Це не вигідно нікому хто був та є при владі. Адже всі вони були або навіть зараз залежні від тих кому така система кругової поруки вигідна. Потрібно хоча б 30-50 таких як Супрун на вищих державних посадах, щоб все "перевернути". Ну і ще звичайно нове покоління яке не буде вважати, що все що навколо їм повинна дати держава. Перепрошую за офтоп. Якось наболіло. Франківськ на вечір 24,62/24,78
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Доллар по ходу еще в восходящем тренде в мире и в нисходящем у нас. Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное: -Продажа земли начнется и нормализуется, рынок земли стабилизируется (достоверность версии 80%), -запасы зерна закончатся (достоверность версии 70%), -МВФ не даст денег (достоверность версии 17%), -Украина объявит дефолт на основании внешней агрессии или другой причины (версия 55%).
Думаю, что спусковым крючком может стать и смена тренда по доллару в мире. А это происходит при наступлении только очень заметных событий в мире. В данном контексте надеюсь, что речь не пойдет о войне или технологической катастрофе а-ля Чернобыль или Фукусима. НБУ точно начнет исходя из надуманных соображений девальвировать гривну быстрее, чем доллар (или евро, мы ведь уже сблизились с ЕС).
buratinyo написав:Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:
Есть более прозаический вариант. Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона. Вероятность в процентах вычислять не буду
Ser Fil написав: Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука. Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%. В расчет обслуживания внешнего долга не учтен сентябрьский платеж в размере $156 млн. Расчет роста ВВП производится из плана 3,8% а не 5% как широко оповещал Гончарук. Объемы реверсной дотации местным бюджетам остаются на уровне 2019 года, а учитывая, что искусственная задержка его выплаты по распоряжению Зеленского составляет почти 2 млрд. гривен - это означает их фактическое снижение на 11%. Единственное, что там есть от планов Зеленского - это поступление заемных средств в размере 380 млрд. гривен (!). Это больше чем за три предыдущих года вместе взятых
Вот для чего всякую ерунду выдумывать если есть первоисточник... https://mof.gov.ua/uk/news/kabinet_mini ... _radi-1801 Расчёты производятся исходя из Бюджетного кодекса, который обязан использовать официально макропрогноз. А он утверждается КМУ. В последний раз - в мае на 2020-2022.
А что за зверь "монетарные прогнозы НБУ" ? И где написано что они ("монетарные прогнозы НБУ") должны быть согласованы с кем то? Это всего лишь оценка НБУ, которую он не обязан ни с кем согласовывать. У Козюка кстати блог был на эту тему - https://biz.nv.ua/experts/prognozy-nbu- ... 33840.html. Достаточно подробно описана ситуация. Кроме того, а где это НБУ опубликовал прогноз курса на 2020? Может чего пропустил?
Касательно амнистий и деклараций. Интересно, что по нынешнему законодательству, если ты даже не заплатил какой-то налог более 3-х лет назад и это официально подтверждено и существует налоговый долг, то этот долг списывается по сроку давности, не говоря уже о мнимых требованиях мнимых налогов, а закон обратной силы не имеет. Как они собираются все это изменить задним числом? Переломать все через колено? Европейский суд их сотрет.
Сибарит написав: осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона. Вероятность в процентах вычислять не буду
Какой бархатный сезон?! Ты уже расслабился как Плейшнер в Берне.
С сегодняшнего утра администрация Белого дома классифицирует международную обстановку как "глобальный конфликт". Трамп среди них там сейчас голубь. Если не стрельнет, то получит Нобелевку за мир. Но скорее всего - Персидские мотивы 2.0.
Хороша ты, Персия, я знаю, Розы, как светильники, горят И опять мне о далеком крае Свежестью упругой говорят. Хороша ты, Персия, я знаю.
Я сегодня пью в последний раз Ароматы, что хмельны, как брага. И твой голос, дорогая Шага, В этот трудный расставанья час Слушаю в последний раз.
Но тебя я разве позабуду? И в моей скитальческой судьбе Близкому и дальнему мне люду Буду говорить я о тебе — И тебя навеки не забуду.
Я твоих несчастий не боюсь, Но на всякий случай твой угрюмый Оставляю песенку про Русь: Запевая, обо мне подумай, И тебе я в песне отзовусь...
Сибарит написав: осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона. Вероятность в процентах вычислять не буду
Какой бархатный сезон?! Ты уже расслабился как Плейшнер в Берне.
С сегодняшнего утра администрация Белого дома классифицирует международную обстановку как "глобальный конфликт". Трамп среди них там сейчас голубь. Если не стрельнет, то получит Нобелевку за мир. Но скорее всего - Персидские мотивы 2.0.
Хороша ты, Персия, я знаю, Розы, как светильники, горят И опять мне о далеком крае Свежестью упругой говорят. Хороша ты, Персия, я знаю.
Я сегодня пью в последний раз Ароматы, что хмельны, как брага. И твой голос, дорогая Шага, В этот трудный расставанья час Слушаю в последний раз.
Но тебя я разве позабуду? И в моей скитальческой судьбе Близкому и дальнему мне люду Буду говорить я о тебе — И тебя навеки не забуду.
Я твоих несчастий не боюсь, Но на всякий случай твой угрюмый Оставляю песенку про Русь: Запевая, обо мне подумай, И тебе я в песне отзовусь...
...ну наконец то , думал уж , что все из души исчерпано.
hxbbgaf написав:Касательно амнистий и деклараций. Интересно, что по нынешнему законодательству, если ты даже не заплатил какой-то налог более 3-х лет назад и это официально подтверждено и существует налоговый долг, то этот долг списывается по сроку давности, не говоря уже о мнимых требованиях мнимых налогов, а закон обратной силы не имеет. Как они собираются все это изменить задним числом? Переломать все через колено? Европейский суд их сотрет.
я бы ввел штрафы новые, а исковую давность бы 3-х летнюю не отменял, это неприлично.
Ну, типа, должен налогов 1000000 грн за прошлый период 3 года назад и не оплатил. Обнаружила проверка и тут на выбор либо добровольный взнос в размере недоимки, либо штраф в трехкратном размере от недоимки плюс аннулирование всех разрешений
Но считаю, что главное сейчас это накачка экономики деньгами. Все способы приемлемы. В том числе продажа ОВГЗ за валюту.
buratinyo написав:Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:
Есть более прозаический вариант. Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона. Вероятность в процентах вычислять не буду
buratinyo написав:Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:
Есть более прозаический вариант. Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона. Вероятность в процентах вычислять не буду
астрологи говорят, что по звёздам 13го была точка перелома и начнётся рост...