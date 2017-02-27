Додано: Пон 16 вер, 2019 18:34

Сибарит написав: осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.

Вероятность в процентах вычислять не буду осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.Вероятность в процентах вычислять не буду

Какой бархатный сезон?!Ты уже расслабился как Плейшнер в Берне.С сегодняшнего утра администрация Белого дома классифицирует международную обстановку как "глобальный конфликт". Трамп среди них там сейчас голубь. Если не стрельнет, то получит Нобелевку за мир.Но скорее всего - Персидские мотивы 2.0.Хороша ты, Персия, я знаю,Розы, как светильники, горятИ опять мне о далеком краеСвежестью упругой говорят.Хороша ты, Персия, я знаю.Я сегодня пью в последний разАроматы, что хмельны, как брага.И твой голос, дорогая Шага,В этот трудный расставанья часСлушаю в последний раз.Но тебя я разве позабуду?И в моей скитальческой судьбеБлизкому и дальнему мне людуБуду говорить я о тебе —И тебя навеки не забуду.Я твоих несчастий не боюсь,Но на всякий случай твой угрюмыйОставляю песенку про Русь:Запевая, обо мне подумай,И тебе я в песне отзовусь...