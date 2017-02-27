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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2105210621072108

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:26

Но он не начался...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:29

В этой связи интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 19:48

  airmax78 написав:Комрады, так че, завтра на налике возможен какой-то движ? Или гривнеукрепляж продолжится? Нефти-то и ГСМ у нас своих нет.

Зато есть пед р,лы которые не платят вовремя за аренду.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:06

  edvardd написав:
  Сибарит написав:
  buratinyo написав:Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:

Есть более прозаический вариант.
Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.
Вероятность в процентах вычислять не буду :)

астрологи говорят, что по звёздам 13го была точка перелома и начнётся рост...

Кроме ватаномистов и нумерологов, других экспертов больше нет?))
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:14

Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо - нефть выросла с 60 до 69, а рубль с 64,4 до 63,9.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:18

  ЛАД написав:Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо - нефть выросла с 60 до 69, а рубль с 64,4 до 63,9.

Да потому что все понимают что это кратковременно. Через пару дней уже треть запустят.
спустя неделю востановят половину. а через 2-3 недели полностью ликвидируют провал по добыче.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:39

  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо.
Да потому что все понимают что это кратковременно.
Если все, как вы говорите, понимают то почему цена не падает, а снова к 70 подросла, а?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:47

  asti написав:
  zzzzzz написав:
  ЛАД написав:Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо.
Да потому что все понимают что это кратковременно.
Если все, как вы говорите, понимают то почему цена не падает, а снова к 70 подросла, а?


Маржинколы
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 20:52

  ЛАД написав:Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо - нефть выросла с 60 до 69, а рубль с 64,4 до 63,9.


Когда начнут бомбить Иран, ОПЕК отменит ограничения на добычу, США разморозят стратегические резервы, простимулируют сланцевиков и мир утонет в нефти. Поганой пида-рашке с её рублем кирдык. 8)
Libo
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