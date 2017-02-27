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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2019 19:26
Но он не начался...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:29
В этой связи интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: Пон 16 вер, 2019 19:48
airmax78 написав:
Комрады, так че, завтра на налике возможен какой-то движ? Или гривнеукрепляж продолжится? Нефти-то и ГСМ у нас своих нет
.
Зато есть пед р,лы которые не платят вовремя за аренду.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:06
edvardd написав: Сибарит написав: buratinyo написав:
Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:
Есть более прозаический вариант.
Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.
Вероятность в процентах вычислять не буду
астрологи говорят, что по звёздам 13го была точка перелома и начнётся рост...
Кроме ватаномистов и нумерологов, других экспертов больше нет?))
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:14
Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо - нефть выросла с 60 до 69, а рубль с 64,4 до 63,9.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:18
ЛАД написав:
Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо - нефть выросла с 60 до 69, а рубль с 64,4 до 63,9.
Да потому что все понимают что это кратковременно. Через пару дней уже треть запустят.
спустя неделю востановят половину. а через 2-3 недели полностью ликвидируют провал по добыче.
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:39
zzzzzz написав: ЛАД написав:
Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо.
Да потому что все понимают что это кратковременно.
Если все, как вы говорите, понимают то почему цена не падает, а снова к 70 подросла, а?
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:47
asti написав: zzzzzz написав: ЛАД написав:
Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо.
Да потому что все понимают что это кратковременно.
Если все, как вы говорите, понимают то почему цена не падает, а снова к 70 подросла, а?
Маржинколы
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Додано: Пон 16 вер, 2019 20:52
ЛАД написав:
Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо - нефть выросла с 60 до 69, а рубль с 64,4 до 63,9.
Когда начнут бомбить Иран, ОПЕК отменит ограничения на добычу, США разморозят стратегические резервы, простимулируют сланцевиков и мир утонет в нефти. Поганой пида-рашке с её рублем кирдык.
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