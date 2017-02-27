Может быть из-за бюджетного правила ? Цена отсечения 40 usd за баррель. Как на самом деле не знаю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:01
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:10
A US official separately tells CNN that the US has assessed that the attack originated from inside Iran.
Белый дом, Пентагон и Госдеп рассматривают ответные меры и пока ситуацию не комментируют. Может прокомментируют ночью или на рассвете ракеты.
Теплой сентябрьской ночью,
Ровно в четыре часа,
Шираз разбомбили, мирзам объявили,
Что началася война.
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:12
Re: Валютный рынок в контексте ДС
посмотрел я видео про амнистию от Э.Наймана, к-рую тут намедни выкладывали и других товарищей.
Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?. Может потому что особо некуда вкладывать деньги в Украине или люди в принципе стремаются эти деньги куда-то вкладывать, кроме как валюта/бетон/металлы/....
Например, вот я очень бы хотел купить каких-то украинских акций - так я понимаю сейчас туда вообще лучше не соваться. (Почему этот рынок не развивается?)
А вот амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет. Только лишь амнистируйся И почему, раз, они такие умные не сделают ставку 0%, ну ладно под 1% (под 1% предложение еще можно рассмотреть только лишь чтоб потом никто не дергал, будь-то на каком-нибудь онлайн-обмене валюты или при стОящей покупке, но только без схемы с ОВГЗ и обязательным отлёживанием в банках ), а 5-10% похоже на гопстоп посреди дня
ПС. Я думаю нужно админам какую-то отдельную тему по "налоговую амнистию" создавать, а то возникает/возникнет куча вопросов и тут как-бы непрофильно.
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А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 16 вер, 2019 21:23, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:13
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:15
Акции американских компаний военно-промышленного комплекса свечой вверх!
Я желаю мужества аятоллам. Скоро они все будут играть в шиш-беш с Аллахом.
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:30
Цікаво
Спочатку Європа судовим рішенням зменшила доступ Газпрому до ОПАЛу - чим підсилила позиції України в суперечках по транзиту і позиції США в завойовуванні частки європейського газового ринку
Тепер хтось напав на саудитів - чим підриває політику США в сфері енергоресурсів..
Чи не є це взаємоповязаним.. і що сильніше постраждає
Долар?- Євро?- Рубль?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:40
Откуда ребята с того сайта взяли 25.2? Впервые слышу об этой цифре. Чей-то слив инсайда или вброс?
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:43
Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.
Поглядим, изменятся ли планы на IPO, и что будет с капой компании
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:45
у меня была точка перелома я всю ночь ворочался и взял откат вместо планируемых 10% всего 1% - настала моя переломная точка . Извините не сдержался
ЗЫ такое же отношение к курсу как и цитируемый выше опус
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 вер, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
Додано: Пон 16 вер, 2019 21:46
21-22
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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