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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2107210821092110>

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 3.6 5 359
вище 25.65
46%
165
25.55 - 25.6499
8%
30
25.45 - 25.5499
6%
20
25.40 - 25.4499
6%
20
25.35 - 25.3999
3%
11
25.30 - 25.3499
1%
4
25.25 - 25.2999
4%
15
нижче 25.25
26%
94
Всього голосів : 359
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:01

  ЛАД написав:Интересно, почему при таком сильном росте нефти рубль укрепился не особо - нефть выросла с 60 до 69, а рубль с 64,4 до 63,9.


Может быть из-за бюджетного правила ? Цена отсечения 40 usd за баррель. Как на самом деле не знаю.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:10

A US official separately tells CNN that the US has assessed that the attack originated from inside Iran. :shock:

Белый дом, Пентагон и Госдеп рассматривают ответные меры и пока ситуацию не комментируют. Может прокомментируют ночью или на рассвете ракеты. :lol:

Теплой сентябрьской ночью,
Ровно в четыре часа,
Шираз разбомбили, мирзам объявили,
Что началася война.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

посмотрел я видео про амнистию от Э.Наймана, к-рую тут намедни выкладывали и других товарищей.
Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?. Может потому что особо некуда вкладывать деньги в Украине или люди в принципе стремаются эти деньги куда-то вкладывать, кроме как валюта/бетон/металлы/....

Например, вот я очень бы хотел купить каких-то украинских акций - так я понимаю сейчас туда вообще лучше не соваться. (Почему этот рынок не развивается?)
А вот амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет. Только лишь амнистируйся :lol: И почему, раз, они такие умные не сделают ставку 0%, ну ладно под 1% (под 1% предложение еще можно рассмотреть только лишь чтоб потом никто не дергал, будь-то на каком-нибудь онлайн-обмене валюты или при стОящей покупке, но только без схемы с ОВГЗ и обязательным отлёживанием в банках :D ), а 5-10% похоже на гопстоп посреди дня

ПС. Я думаю нужно админам какую-то отдельную тему по "налоговую амнистию" создавать, а то возникает/возникнет куча вопросов и тут как-бы непрофильно.

---------
А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 16 вер, 2019 21:23, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:13

  edvardd написав:астрологи говорят, что по звёздам 13го была точка перелома и начнётся рост...

Это не те астрологи, что уже года четыре подряд пророчат "евро ниже паритета"?
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:15

Акции американских компаний военно-промышленного комплекса свечой вверх!
Я желаю мужества аятоллам. Скоро они все будут играть в шиш-беш с Аллахом.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:30

  Libo написав:Акции американских компаний военно-промышленного комплекса свечой вверх!
Я желаю мужества аятоллам. Скоро они все будут играть в шиш-беш с Аллахом.
:lol: :lol: :lol:
Цікаво
Спочатку Європа судовим рішенням зменшила доступ Газпрому до ОПАЛу - чим підсилила позиції України в суперечках по транзиту і позиції США в завойовуванні частки європейського газового ринку
Тепер хтось напав на саудитів - чим підриває політику США в сфері енергоресурсів..
Чи не є це взаємоповязаним.. і що сильніше постраждає
Долар?- Євро?- Рубль?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:40

  Ser Fil написав:Макроэкономические показатели абсолютно не соответствуют ни нынешним монетарным прогнозам НБУ (которые согласованы с МВФ), ни широко разрекламированным показателям которые собираются реализовать в правительстве Гончарука.
Курс доллара в этой бумаге рассчитан исходя из 28,3 при 25.2 по нынешним расчетам НБУ, а это значит что доходная часть бюджета завышена как минимум на 5%.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html[/quote]

Откуда ребята с того сайта взяли 25.2? Впервые слышу об этой цифре. Чей-то слив инсайда или вброс?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:43

  budivelnik написав:
  Libo написав:Акции американских компаний военно-промышленного комплекса свечой вверх!
Я желаю мужества аятоллам. Скоро они все будут играть в шиш-беш с Аллахом.
:lol: :lol: :lol:
Цікаво
Спочатку Європа судовим рішенням зменшила доступ Газпрому до ОПАЛу - чим підсилила позиції України в суперечках по транзиту і позиції США в завойовуванні частки європейського газового ринку
Тепер хтось напав на саудитів - чим підриває політику США в сфері енергоресурсів..
Чи не є це взаємоповязаним.. і що сильніше постраждає
Долар?- Євро?- Рубль?


Читал сегодня другую конспирологию - Saudi Aramco до конца года собиралась на IPO с ожидаемой оценкой между 1 и 2 трлн долларов. И произошедшая атака - это старания либо не пустить такой огромный денежный пылесос на открытый рынок капитала (что будет неизбежно оттягивать деньги от уже публичных нефтегазовых гигантов), либо купить его акции дешевле, чем они действительно стоят.

Поглядим, изменятся ли планы на IPO, и что будет с капой компании
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:45

  edvardd написав:
  Сибарит написав:
  buratinyo написав:Как долго это будет продолжаться? Когда случится что-то из перечисленного или подобное:

Есть более прозаический вариант.
Нынешнее укрепление гривны может оказаться не исчерпанием традиционной сезонности, а всего лишь расширением во времени периода летнего укрепления. Если это так, осенняя девальвация может начаться без каких-то особых видимых причин. Может хватить окончания бархатного сезона.
Вероятность в процентах вычислять не буду :)

астрологи говорят, что по звёздам 13го была точка перелома и начнётся рост...

у меня была точка перелома я всю ночь ворочался и взял откат вместо планируемых 10% всего 1% - настала моя переломная точка . Извините не сдержался :mrgreen:

ЗЫ такое же отношение к курсу как и цитируемый выше опус
Востаннє редагувалось yama в Пон 16 вер, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2019 21:46

  asti написав:В этой связи интересует мнение форумчан: до каких уровней может укрепиться ещё гривна до конца года? Мой минимум - 24,5...

21-22
Психологічна зрілість-це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів. 2k.livejournal.com/520078.html
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