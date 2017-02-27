Додано: Пон 16 вер, 2019 21:12

посмотрел я видео про амнистию от Э.Наймана, к-рую тут намедни выкладывали и других товарищей.Он (и не только он) говорят, что якобы деньги, которые достанут из "матрацев" и добровольно амнистируют, буквально сразу начнут работать - возникает вопрос - а что этим деньгам мешает "высунуться" и работать прямо сейчас?. Может потому что особо некуда вкладывать деньги в Украине или люди в принципе стремаются эти деньги куда-то вкладывать, кроме как валюта/бетон/металлы/....Например, вот я очень бы хотел купить каких-то украинских акций - так я понимаю сейчас туда вообще лучше не соваться. (Почему этот рынок не развивается?)А вот амнистирую серый капиталишко и всё - откроется громаднейший океан возможностей вкладывания и экономика расцветет. Только лишь амнистируйсяИ почему, раз, они такие умные не сделают ставку 0%, ну ладно под 1% (под 1% предложение еще можно рассмотреть только лишь чтоб потом никто не дергал, будь-то на каком-нибудь онлайн-обмене валюты или при стОящей покупке, но только без схемы с ОВГЗ и обязательным отлёживанием в банках), а 5-10% похоже на гопстоп посреди дняПС. Я думаю нужно админам какую-то отдельную тему по "налоговую амнистию" создавать, а то возникает/возникнет куча вопросов и тут как-бы непрофильно.---------А по поводу нефтИ мне так и непонятно - дорогая нефть - это хорошо или плохо для Украины. Раньше, помнится "дешевая нефть - дешевый руб - дешевая гривна" и наоборот. Это в силе или цена нефти - уже малозначимый фактор?