Додано: Пон 16 вер, 2019 21:10

A US official separately tells CNN that the US has assessed that the attack originated from inside Iran.Белый дом, Пентагон и Госдеп рассматривают ответные меры и пока ситуацию не комментируют. Может прокомментируют ночью или на рассвете ракеты.Теплой сентябрьской ночью,Ровно в четыре часа,Шираз разбомбили, мирзам объявили,Что началася война.